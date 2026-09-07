Murió Liliana Caballero, funcionaria del Distrito: Alcalde Galán envió condolencias

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó, en la noche de este domingo 6 de septiembre, la muerte de Liliana Caballero, quien fue funcionaria pública en su administración.

“Liliana fue fundamental para esta administración. Nos acompañó los primeros meses como Secretaria General, desde donde nos guió con su experiencia, pero, sobre todo, con su amor por Bogotá y su tremenda vocación de servicio”, escribió el mandatario capitalino en su cuenta de X.

Galán recordó todo el recorrido que tuvo Caballero en Bogotá, trabajando también en la Secretaría General en la Alcaldía de Antanas Mockus y como alcaldesa encargada en algunas ocasiones. Trabajó en entidades nacionales, como directora del Departamento Administrativo de la Función Pública y procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

Compartió el legado que dejó a todos quienes trabajaron con ella. “Una y otra vez nos repetía que no habláramos de “funcionarios públicos” sino de “servidores públicos”, pues nuestra verdadera misión, la de todos los que trabajamos desde lo público, es servir. Y eso hizo ella: a lo largo de su vida, le sirvió a Bogotá”.

Gabinete Distrital envió condolencias a la familia

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, manifestó su tristeza por la partida de Liliana Caballero y envió solidaridad a sus familiares y amigos.

“Sin duda Liliana es una de esas mujeres que marcaron para bien la historia de nuestra ciudad y el devenir de la función pública en el sector”.

El secretario general, Miguel Silva Moyano, reconoció el legado que dejó Caballero para la gestión pública en Bogotá y en el país. La recordó publicando algunas fotos de los dos.

“Que gran mujer. Cada día nos enseñaba a ser mejores servidores públicos. Un abrazo solidario a toda su familia”, aseguró el secretario de Salud, Gerson Bermont.

Quien también se pronunció en sus redes sociales fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con quien ella trabajó. Peñalosa compartió una experiencia que vivió con ella.

“La campaña que hicimos de los llamados ‘tres mosqueteros’ con Antanas Mockus y Lucho Garzón, cuando hicimos el bello ejercicio de la Ola Verde. Ella fue crucial en esa organización”, manifestó.