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07 sep 2026 Actualizado 15:04

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Detonó artefacto explosivo en el sur de Bogotá: Policía adelanta investigaciones

No se reportaron personas heridas ni daños materiales, según informe preliminar de las autoridades.

Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images.

Foto: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images. / Sebastian Barros

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Bogotá D.C

En horas de la madrugada de este lunes 7 de septiembre, los habitantes del barrio San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar, despertaron con miedo por la detonación de un artefacto explosivo.

La Policía Metropolitana confirmó este ataque y desplegó un equipo de antiexplosivos, unidades de investigación criminal e inteligencia para esclarecer el hecho. De acuerdo con información preliminar, no se registraron personas heridas ni daños materiales.

“Asimismo, un equipo especializado de antiexplosivos realizó la inspección técnica del lugar con el propósito de determinar las características del artefacto”, aseguró la teniente coronel Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá.

Las autoridades pidieron ayuda a la ciudadanía para que en caso de tener información relevante contribuyan a través de la línea de emergencia 123.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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