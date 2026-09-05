Alias ‘La Bebecita’ tenía aprobado un preacuerdo con la Fiscalía

Justicia

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que Rosa Angélica Tarazona Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, quien murió junto a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, durante un operativo de la Policía Nacional desarrollado en Riohacha, La Guajira, tenía una negociación judicial vigente y avalada por un juez de la República.

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Se trata de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir, debido a su presunta pertenencia al frente urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca.

Según indicaron las fuentes, la negociación judicial se dio porque alias ‘La Bebecita’ habría impartido órdenes dentro de la organización criminal.

Un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo y programó para el próximo 5 de octubre la audiencia en la que se definirán los subrogados penales y se realizará la lectura de la sentencia condenatoria.

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Desde la Fiscalía señalaron que alias ‘La Bebecita’ se presentó telefónicamente a la audiencia, debido a que se había fugado pese a tener una medida de aseguramiento.