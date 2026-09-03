Dos señalados cabecillas del ‘Tren de Aragua’ son capturados en Manizales

Alias 'Coty' y alias 'El Patón', presuntos cabecillas del 'Tren de Aragua' capturados por las autoridades en Manizales. Foto: Policía Metropolitana de Manizales.

Manizales

En la capital caldense, son capturados Richard José Espinal Quintero, alias ‘Coty’, enlace del narcotráfico en la Costa Caribe y el Eje Cafetero; y Henderson Adrián Villarroel Luque, alias ‘El Patón’, señalados cabecillas del grupo delincuencial transnacional ‘Tren de Aragua’.

El procedimiento se realizó en atención a notificaciones rojas de Interpol elevadas en contra de los dos ciudadanos venezolanos, quienes son requeridos por la justicia de su país por cargos relacionados con terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas, municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

De acuerdo a información oficial, alias ‘Coty’ estaba en la lista OFAC de Estados Unidos, sería el articulador principal del componente de narcotráfico y tendría a su cargo la coordinación de los envíos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Venezuela y otros países de Latinoamérica con destino a EUA, Centroamérica y Europa. Por su parte, Villarroel estaría a cargo de una estructura armada y de actividades asociadas a la obtención y tráfico de armamento para la organización ilegal.

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El presidente Abelardo De La Espriella, publicó en su cuenta de X que “El Tren de Aragua no va a convertir a Colombia en plataforma para su expansión criminal. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus rutas, sus finanzas y sus alianzas. Aquí no tendrán santuario”.

Los capturados quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se surten los trámites administrativos y diplomáticos para su extradición a territorio venezolano.

El procedimiento fue ejecutado en conjunto entre la fiscalía, a través de la Dirección especializada contras las organizaciones criminales, en articulación con la DEA y el Gaula de la Policía Nacional.