MinCiencias Benavides: “Si aprueban decreto, atenderemos a población mayor afectada por terremoto”

Villamaría

En su visita a Villamaría (Caldas), la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides, reconoció que el manejo de recursos hoy es complejo, por lo que harán una diplomacia científica, es decir, una articulación para movilizar recursos y priorizar la salud de la población de la tercera edad afectada por el terremoto.

“Con la UNGRD hicimos un análisis con la información frente a los datos de los damnificados por el sismo, principalmente de las afectaciones de las personas mayores de 60 años, es impresionante. Eso nos da una condición, si aprueban el decreto de emergencia económica, habrá recursos para hacer desarrollos, innovación y tecnología con dos frentes; uno para salud mental y dos, innovaciones para personas adultas”.

Añadió que las propuestas de dichas soluciones están claras y tienen toda la disposición para ejecutarlas, en ese sentido, en los próximos meses tendrán recursos que se destinarán hacia mencionados dos puntos de atención, “ese será nuestro mayor aporte”.

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“Pensar en todas las oportunidades de innovación que tenemos y que podemos trabajar, conjuntamente, para bajar la presión al sistema y que se adelante, no solamente en resolver desde los retos que tiene la Ministra de Salud, sino también en mejorar la calidad de vida de todas las personas a través de la prevención, es primordial”, concluyó.

Por último, reiteró que en los próximos meses esperan que se destinen los recursos directamente a la zona de tragedia por el terremoto.