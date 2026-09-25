Motociclista falleció en Manizales luego de una presunta persecución de agentes de tránsito

Manizales

El hecho se presentó en el barrio Viveros, en la capital del departamento de Caldas, donde el joven motociclista Javier David Arroyave perdió el control de su vehículo cuando, al parecer, fue cerrado por un agente de tránsito. Adolfo Monsalve, amigo de infancia de la víctima, recuerda qué hacían antes de lo ocurrido.

“Nosotros tenemos un club de motos con el que nos integramos. Antes de lo ocurrido, viajamos a Chinchiná, comimos, conversamos, reímos y luego arrancamos de vuelta para Manizales, nos detuvimos en un restaurante a tomarnos algo. Después, cuando nos disponíamos a arrancar del barrio Peralonso hacia nuestras casas, tomamos la avenida Kevin Ángel y casi al frente del conjunto Piamonte, en la curva, vimos un puesto de control donde habían seis agentes, quienes arremetieron contra nosotros, tratando de tiranos de las motos, porque a ellos solos les interesa hacer comparendos, no les importa la vida de las personas, ellos siempre es por las malas, entonces a uno le toca fugarse como un ladrón, solo les interesa efectuar persecuciones ilegales”.

Adolfo, señala que los uniformados procedieron a golpearlos y a hacerlos caer de sus vehículos, por lo que emprendieron la huida para evitarlos.

“Él vivía en el barrio La Cumbre. La persecución la hacen dos agentes identificados con los códigos AT 26 Y AT 32, quienes hicieron omisión del socorro. Mi amigo se accidentó porque uno de los uniformados lo orilló por el carril izquierdo que venía en contravía chocando contra un muro. Ambos agentes al ver la colisión, se van por otra cuadra, pasaron cinco minutos y volvieron aparecer preguntando lo sucedido, una habitante del sector empieza a grabarlos y a culparlos del siniestro vial. Lamentablemente costó una vida y esa persecución es ilegal. En total, íbamos tres motos y a nosotros también nos persiguen, pero nosotros alcanzamos a escapar”.

Monsalve, Critica que el actuar de las autoridades es desafiante contra los motociclistas.

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“Jamás hay una intervención verbal, siempre llegan de manera desafiante a tratarnos mal y a tumbar motos y a llamar a las grúas. Cuando lo cogen a uno en la calle, preguntan: ¿Usted pertenece a los piques? Llévense esa hiju**** moto, esa es la frase de ellos. De la secretaría no han dicho nada, nosotros como allegados del fallecido, hicimos solicitud de las cámaras, pero no las prestaron por miedo al actuar de que la policía y autoridades tomen represalias. Planeamos hacer movilizaciones y plantones por este caso".

¿Qué dicen las autoridades de movilidad de la capital de Caldas?

La Secretaría de Movilidad de esta capital anuncia que adelantan las gestiones para que el caso se investigue con rigurosidad. Juan Felipe Álvarez, jefe de la cartera municipal.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos en las últimas horas que le costaron la vida a un joven motociclista, la pérdida de una vida es doloroso y de la mayor gravedad que nos obliga como institución a esclarecer con absoluta rigurosidad y transparencia las circunstancias en las que ocurrió”.

Añade que desde el primer momento, la Secretaría de Movilidad ha dispuesto las actuaciones necesarias, por lo tanto, se adelantan las investigaciones correspondientes, tanto en el ámbito disciplinario, como ante las autoridades competentes con el propósito de establecer con claridad lo sucedido y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

“Por respeto de la persona fallecida, a sus familiares y al debido proceso, no vamos a anticipar conclusiones ni a realizar señalamientos sobre los hechos que se indagan. Una vez se conozcan los resultados de las actuaciones adelantadas, entregaremos a la comunidad y a los medios de comunicación la información que corresponda de manera clara, responsable y transparente. Nuestra prioridad es también reafirmar nuestro compromiso con la protección de la vida y con el trabajo permanente para prevenir que hechos como este no vuelvan a ocurrir en las calles de Manizales”, concluye Álvarez.

Por el momento, el hecho es materia de investigación y se prevé que haya movilizaciones y plantones por parte de amigos y familiares del joven fallecido.