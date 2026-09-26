Manizales apuesta por el turismo para acelerar su recuperación económica

Con la oferta recuperada, el desafío ahora está en reactivar la demanda, recuperar la confianza del viajero y lograr que los turistas nacionales e internacionales visiten a Manizales, una de las ciudades más importante del Eje Cafetero y se dejen deleitar con nuestra oferta turística. Cada visitante que llega vuelve a poner recursos en circulación y beneficia a múltiples sectores de la economía. Por esta razón, en medio de la recuperación, viajar a Manizales no solo significa descubrir un destino: también contribuye a mover nuevamente su economía y fortalecer los negocios y empleos que dependen del turismo ”, aseguró Juan Pablo Alba, Director Ejecutivo de Cotelco Capítulo Caldas.

Naturaleza y avistamiento de aves, otra forma de descubrir Manizales

La biodiversidad es uno de los activos con los que Manizales busca fortalecer su posicionamiento turístico. Su ubicación privilegiada en la región Andina permite integrar la experiencia urbana con recorridos de naturaleza y avistamiento de aves en reservas, haciendas, bosques y espacios que hacen parte de la red de ecoparques.

Prueba de ello es Hacienda el Bosque, a solo 30 minutos de Manizales, un lugar de tradición familiar que, durante más de 40 años ha protegido extensiones de bosque altoandino y páramo, favoreciendo la conservación de más de 25 nacimientos de agua y convirtiéndose en refugio para 127 especies de aves, entre ellas especies emblemáticas como tucanes de montaña, tororoi, colibríes y tangaras, lo que fortalece su atractivo para el turismo de naturaleza y el avistamiento de aves.

“Hemos logrado construir un producto de nturaleza alrededor de las aves y la de la fotografía, creando escenarios para que aves que no están en otros lugares del mundo puedan venir posar ante el lente y la cámnara de los turistas nacionales y extranjeros”, afirmó Juan Martín, CEO de Hacienda El Bosque y quien hace parte de la séptima generación que desde hace 35 años vienen conservando los bosques desde los de los 3,200 mts a nivel del mar, hasta casi los 4,000 mts sobre el nivel del mar.

En este contexto, Caldas —departamento del que Manizales es capital— registra 802 especies de aves, 22 de ellas endémicas y 77 migratorias, una cifra equivalente a cerca del 42 % de las especies registradas en Colombia. En jornadas como el Global Big Day se han identificado hasta 562 especies en el departamento.

Esta riqueza natural abre oportunidades para segmentos especializados como el aviturismo y el turismo de naturaleza, capaces de atraer viajeros nacionales y extranjeros interesados en experiencias asociadas con la biodiversidad.

“Tenemos un patrimonio natural extraordinario y una oportunidad para convertir esa riqueza en experiencias turísticas que generen valor para la ciudad, pero también para las comunidades, los guías, los emprendimientos y toda la cadena asociada al turismo”, explicó Luz Adriana Valencia, CEO de Owl´s Watch, quien recalca, que tienen las condiciones para seguir recibiendo a sus visitantes en el santuario de aves mundialmente reconocido como uno de los tesoros naturales de Colombia a escasos 30 minutos de la ciudad de Manizales.

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Café, cacao y cultura: experiencias que también mueven la economía

La oferta turística de Manizales se complementa con experiencias alrededor del café y el cacao. Como parte del territorio del Paisaje Cultural Cafetero, el visitante puede acercarse a los cultivos y conocer los procesos que existen detrás de una taza de café, desde su origen y recolección hasta la transformación y preparación.

“Al final, el territorio sigue mágico, sigue siendo bonito, sigue siendo interesante, teniendo la mayoría de los atractivos abiertos al público con toda esa esencia tropical cafetera nuestra, para compartir con todos los viajeros de todas partes del mundo”, aseguró Juan Pablo Echeverry, propietario da la Hacienda Venecia.

El cacao también comienza a integrarse a estas experiencias, acercando al visitante al proceso que va desde el cultivo y la mazorca hasta la elaboración del chocolate.

En la zona urbana, el Centro Histórico, la Catedral Basílica y la Plaza de Bolívar permiten recorrer parte de la historia y el patrimonio arquitectónico de Manizales. A esta oferta se suman la gastronomía, el tango y diferentes expresiones culturales que amplían las posibilidades para quienes visitan la ciudad.

La apuesta por atraer visitantes cobra especial importancia en medio del proceso de recuperación económica posterior a la emergencia registrada este año. A un mes del sismo, cerca del 97 % del comercio había reabierto y las principales vías habían sido despejadas, permitiendo avanzar en la normalización de las actividades económicas.

El desafío ahora es mantener esa cadena en movimiento. Cada visitante que llega a Manizales representa consumo para distintos sectores y una oportunidad para que hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comerciantes, productores, guías y emprendimientos participen de la recuperación.

Así, más que promocionarse únicamente como un destino para conocer, Manizales busca posicionar el turismo como una herramienta de dinamización económica, aprovechando una oferta que combina naturaleza, café, gastronomía, patrimonio y cultura en una misma ciudad que sigue de pie.