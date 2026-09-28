Más de 2.000 habitantes en Norcasia están afectados por problemas en el servicio de agua potable

Norcasia

Ha habido una disminución considerable de las fuentes hídricas en Norcasia (Caldas), lo que ha provocado inconvenientes en la prestación de servicio de agua potable conllevando al racionamiento. El alcalde Diego Fernando Olarte, explica cómo han sobrellevado la situación.

“Es una situación crítica, hemos tenido una disminución importante en las precipitaciones, el fenómeno de ‘El niño’ ha sido fuerte en el territorio, los acueductos rurales y la planta de tratamiento de agua potable están con problemas porque los caudales han bajado mucho sus niveles. Normalmente, en la planta se registra un ingreso de 18 litros por segundo, actualmente es de 10 litros por segundo, estamos en racionamiento hace un par de meses”.

Agrega que cuentan con un carrotanque de capacidad de 22.000 litros para abastecer sectores en la parte alta del municipio donde no llega el agua, por lo que agradece la labor y el apoyo que efectúa el cuerpo de bomberos del municipio.

Montebello ha sido una de las veredas donde la población ha sufrido los estragos del clima; por otra parte, el nivel del embalse Amaní ha disminuido, pero sin representar ninguna clase de alarma.

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“Con la empresa de servicios públicos Aguas de La Miel disponemos de una volqueta y unos tanques que tenemos para atender este tipo de contingencia. Aproximadamente, 2.200 personas de todo el municipio tienen dificultades, incluso con los concejales hemos recorrido algunas veredas evidenciando la complejidad que atravesamos, pero creo que el 100 % de estas tienen algún grado de afectación. No tenemos reporte oficial de Isagen, pero una funcionaria del equipo ambiental nos contó que hay una disminución importante del cuerpo de agua, pero no representa condiciones para declarar alerta, no presenta una situación crítica”, contextualiza el mandatario municipal.

El próximo miércoles 30 de septiembre habrá un equipo interdisciplinario del Plan departamental de aguas que permitirá inyectar más agua a la planta y mejorar el servicio.