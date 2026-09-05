Dos personas murieron en siniestros viales registrados en Manizales y Chinchiná

Siniestro vial en la avenida Santander en Manizales, donde una mujer murió al ser atropellada por el vehículo de servicio público. Foto suministrada.

Caldas

Dos personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados en Caldas, uno en la vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal y otro en la Avenida Santander de Manizales. Los hechos también dejaron tres personas lesionadas y son materia de investigación por parte de las autoridades.

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El primer caso ocurrió cerca del sector Mirador de la Virgen, en la vía Chinchiná-Santa Rosa de Cabal, donde chocaron un motociclista y el conductor de un vehículo particular. La víctima fue un docente de la Institución Educativa Eduardo Gómez Arrubla, quien, al parecer, se dirigía hacia el plantel educativo.

Con este caso, son cinco las personas que han muerto en siniestros viales este año en Chinchiná. Las autoridades adelantan la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Una adulta mayor, la víctima fatal en Manizales

En Manizales, un vehículo de reparto que se movilizaba por la Avenida Santander habría perdido el control, se subió al andén, chocó contra un árbol y arrolló a tres personas. Una mujer adulta mayor murió y las otras dos fueron trasladadas a un centro asistencial.

La víctima mortal fue identificada como María Isabel Mahecha, de 68 años. Los lesionados son William Castrillón y María Taila Holguín López. El secretario de Movilidad de Manizales, Juan Felipe Álvarez, explicó que todavía no hay una hipótesis definitiva sobre las causas del accidente y que la Fiscalía deberá avanzar en la investigación.

Con este caso, Manizales registra 26 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante 2026, frente a 37 en el mismo periodo del año anterior. El secretario reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito y mantener toda la atención sobre la vía para evitar nuevas tragedias.