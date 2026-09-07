Senador Wilder Escobar pide que los anuncios del gobierno nacional para Caldas se materialicen

Inmuebles afectados por el terremoto en el centro de Manizales y el senador caldense Wilder Escobar.

Manizales

El senador caldense Wilder Escobar destacó la presencia del Gobierno Nacional en Caldas tras el terremoto del pasado 10 de agosto y consideró que las autoridades han conocido de primera mano la magnitud de la emergencia. El congresista resaltó las visitas del presidente, el vicepresidente y varios ministros, entre ellos el de Salud, a los municipios y hospitales afectados.

Sin embargo, Escobar señaló que el siguiente paso debe ser convertir los anuncios realizados durante esas visitas en acciones concretas para las familias damnificadas. Según explicó, los decretos de emergencia expedidos por el Gobierno permitirán ajustar presupuestos y comenzar a atender las necesidades relacionadas con el proceso de reconstrucción.

El senador también destacó el trabajo adelantado por las administraciones municipales y departamentales en la atención humanitaria y la creación del llamado Fondo Milagro, destinado a recibir recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional, así como de empresarios y ciudadanos que han decidido aportar a la recuperación del departamento.

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A estos esfuerzos se sumará el Congreso de la República, donde fue conformada una comisión bicameral de Senado y Cámara para hacer seguimiento al proceso de reconstrucción y a las inversiones que destine el Gobierno Nacional. Escobar sostuvo que será necesario articular los esfuerzos de todas las instituciones para responder a las necesidades que dejó la emergencia.

El congresista también advirtió que la reconstrucción tendrá que darse en medio de restricciones fiscales, debido a que el país enfrenta un aumento del endeudamiento y una reducción de los recursos destinados a inversión. Por eso, planteó la necesidad de buscar alternativas presupuestales que permitan cumplir con las familias afectadas sin desconocer la situación económica nacional.

Finalmente, Escobar se refirió a la decisión del partido ASI de declararse oficialmente como colectividad de gobierno. Explicó que la bancada tomó la decisión mayoritaria de acompañar al presidente Álvaro de la Espriella para facilitar la ejecución de su programa y, especialmente, entregarle herramientas para atender a los damnificados por el terremoto y avanzar en las respuestas que requiere Caldas.