Nueva EPS concentra la preocupación del gobierno nacional por la crisis hospitalaria en Caldas

Villamaría

La situación de Nueva EPS es una de las principales preocupaciones del gobierno nacional frente a la crisis que atraviesa la red hospitalaria de Caldas. Así lo afirmó este viernes la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, durante una visita a Villamaría, Caldas, donde se reunió con el gobernador Henry Gutiérrez y representantes de la red pública y privada del departamento.

La Ministra reconoció que las instituciones prestadoras enfrentan una afectación seria, agravada por una cartera crítica y por la presión sobre la capacidad de atención. Según explicó, algunos hospitales están trabajando por encima de su capacidad instalada, mientras se buscan alternativas para que las entidades afectadas recuperen su operación sin suspender la atención a la población.

En ese panorama, Vesga Gaviria señaló que Nueva EPS representa un punto determinante para la recuperación del sistema. “La situación de Nueva EPS nos inquieta mucho”, afirmó, al indicar que concentra más del 20 % de la población y de las deudas del sector. El Ministerio, agregó, tiene una estrategia que espera poner en funcionamiento en los próximos meses para contribuir a su estabilización.

“Si empezamos a estabilizar la Nueva EPS, pues comienza la estabilización general del sistema”, sostuvo la ministra, quien también habló de recursos provenientes de los decretos de emergencia, del Fondo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y del Fondo Milagro, además de medidas para mejorar los giros hacia los hospitales y apoyar la recuperación de la red afectada.

Dificultades en medicamentos

En una segunda parte de su intervención, Vesga Gaviria se refirió a las dificultades en la entrega de medicamentos y aseguró que el problema no está relacionado, en principio, con la falta de productos en el país. Según explicó, los medicamentos están disponibles, pero existen retrasos en el flujo de recursos hacia operadores logísticos y gestores farmacéuticos, que a su vez tienen obligaciones pendientes con los laboratorios.

La ministra anunció que el plan de choque del Gobierno priorizará la entrega de medicamentos y reiteró que el problema de fondo es financiero. “No es un problema de abastecimiento, es un problema de flujo de fondos”, enfatizó, al advertir que mientras no se corrijan esos retrasos en los pagos, los pacientes seguirán enfrentando largas filas y dificultades para recibir oportunamente sus tratamientos.