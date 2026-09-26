El Gran Outlet del Libro se encuentra en Manizales: ejemplares desde $ 5.000

Manizales

Esta semana gira alrededor de los libros, donde el gran outlet es el protagonista en la capital caldense y todos tendrán una oportunidad de reunirse alrededor de las historias, la lectura y momentos que ayudan a recuperar la alegría.

En esta ocasión, miles de libros nuevos y originales para todas las edades pueden ser adquiridos hasta el domingo 27 de septiembre con precios asequibles. Martín Pinzón, director nacional de Dislectura Gran Outlet del Libro, afirma que los visitantes encontrarán literatura clásica, universal, infantil, juvenil y más de 250 títulos de colección.

Le puede interesar: Nueva EPS confirma postulación de 417.000 millones a Cafam y asistencia a reuniones en Caldas

“Los libros están desde 5.000 pesos; las novedades literarias, en $ 30.000. La idea de venir a Manizales consiste en reactivar la economía, para que la gente vuelva a unirse y ver entornos culturales por medio de otras actividades luego del terremoto. Este es un plan familiar porque encontrarán de todo tipo de literatura. Estamos en simultáneo en Medellín, Bogotá y Cogua, Cundinamarca”.

El Gran Outlet del Libro se dirigirá después hacia Cúcuta, Rionegro y Tuluá llevando textos nuevos y originales a precios asequibles al público. En la ciudad de Manizales está ubicado en nivel parking 1, piso 0 del Centro comercial Mallplaza, frente al punto de pago de 9 de la mañana a 8 de la noche.

En la capital de Caldas se han vendido un poco más de 1.200 libros, la meta es alcanzar las 5.000 unidades, puntualiza Martín Pinzón.