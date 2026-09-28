En zona rural en Caldas hubo enfrentamientos entre el ejército y presuntos miembros de grupo armado. Foto: Octava Brigada del Ejército Nacional (archivo).

Anserma

El hecho se registró en la vereda La María, donde la fuerza pública se enfrentó con unos presuntos delincuentes, quienes huyeron por una zona boscosa, el Ejército Nacional permanece en el área reforzando la seguridad. Edwin Ramírez, secretario de Seguridad y Convivencia de Anserma, entregó el reporte actualizado.

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“El ejército desplegó una operación de control en el territorio en respuesta a unas denuncias de la comunidad sobre la presencia de presuntos dinamizadores del delito de extorsión contra los habitantes de esa zona. Al llegar al punto de encuentro, las unidades militares sostuvieron un enfrentamiento armado, al parecer, contra unos sujetos quienes portaban pistolas y armas largas y quienes delinquían en ese sector mediante intimidaciones y exigencias económicas”.

En el intercambio de disparos, se ejecutó un despliegue táctico, pero los sospechosos huyeron frustrando la acción delictiva que pretendían generar en el sitio. Por información suministrada a las autoridades, se refuerza un dispositivo de seguridad y patrullaje con el objetivo de dar con el paradero de aquellos hombres. “Para eso está la línea del Gaula militar 147: yo no pago, yo denuncio y allí se garantiza absoluta reserva”, puntualiza el secretario Ramírez.

Se desconoce si aquellos sujetos pertenecen a un grupo delincuencial o armado en específico. Cabe recordar que en julio pasado, hubo enfrentamientos entre la policía y el ejército contra presuntos integrantes del ‘Clan del golfo’.