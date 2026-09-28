Alcaldía de Manizales y Gobernación de Caldas expusieron avance de reconstrucción al Fondo Milagro

Alcalde de Manizales explicando la atención de la emergencia a delegados del Fondo milagro, gabinete municipal y congresistas caldenses. Foto: Centro de información de Manizales.

Manizales

La Gobernación de Caldas presentó a los directivos designados del Fondo Milagro la hoja de ruta que se estructura para avanzar en la atención de la emergencia hacia la reconstrucción. Las intervenciones estuvieron centradas en el Plan de Acción Estratégica y las alternativas de financiación identificadas.

El objetivo fue poner en conocimiento del fondo las prioridades del departamento y contrastarlas con los instrumentos y mecanismos que se efectúan en el territorio nacional.

“Lo primero que se debe tener es articulación para atender un desastre como estos. El gobernador ha demostrado ese enfoque con los alcaldes de poblaciones afectadas; los acuerdos que pacten permitirán, rápidamente, terminar la parte técnica de estos procesos para incidir en el gobierno nacional y tener las herramientas para financiar y conseguir los proyectos que la gente necesita”, resalta Everardo Murillo, consultor del Fondo milagro y ex director del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero en 1999.

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Agrega que lo importante es reconocer que la emergencia no ha terminado, puesto que hacen falta puntos por ejecutar como las demoliciones, recoger escombros, el apoyo alimentario de muchas familias y los arriendos. Especifica que la recuperación de una parte de Manizales y de Caldas no significa que todo está superado. Puntualiza que existen dramas familiares por las rupturas que se produjeron por el fenómeno natural, de la misma manera, por la pérdida de bienes.

Alianza con el sector privado

Algo que se destacó en los encuentros fue la articulación con el sector privado, en el que se mantiene el mensaje de unidad en las prioridades que requiere Manizales y Caldas, así como en la gestión presupuestal y ejecución de la segunda etapa.

“Este tipo de acercamientos nos permiten tener un panorama claro de cuál es el escenario para reconstruir, también de alinear las capacidades que tenemos desde el sector público, los territorios y el gobierno central para que la segunda etapa sea efectiva. Es un mensaje de esperanza para todas aquellas familias y comerciantes que no quedaron solos, sepan que un grupo grande de institucionalidad pública, privada y organizaciones sociales estamos volcados a reconstruir un mejor país”, manifiesta Camila Arce, directora de ProCaldas.

En la reunión sostenida con la gobernación y la alcaldía, participaron los mandatarios territoriales, Secretario de Planeación de Caldas, Inficaldas, gremios, alcaldes de municipios afectados y congresistas caldenses.