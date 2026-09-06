Refuerzan controles al microtráfico en entornos escolares de Manizales ante caída de ‘olla’

Manizales

La Policía Nacional y la Fiscalía reforzaron los controles contra el microtráfico en los entornos escolares de Manizales tras intervenir una vivienda en la carrera 15 con calle 15. La acción judicial, motivada por denuncias ciudadanas, neutralizó un expendio que funcionaba desde hacía seis meses junto al colegio Marco Fidel Suárez.

Durante el procedimiento fue capturado en flagrancia alias “David”, de 30 años, señalado de dosificar y distribuir cocaína, marihuana, éxtasis, ketamina, LSD y tusi (2CB). La comercialización de estas sustancias generaba un peligro constante para los estudiantes del sector.

En el inmueble, las autoridades incautaron una escopeta artesanal, 11 cartuchos, siete grameras digitales, dos celulares, material de empaque y cerca de seis millones de pesos en efectivo, producto de la venta de los alucinógenos.

El detenido registra 10 anotaciones en el sistema SPOA por tráfico de estupefacientes, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar, además de una condena por hurto calificado y agravado. Ahora responderá por porte de armas y tráfico de drogas.

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El teniente coronel Edward Mauricio Dávila Sánchez, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Manizales, destacó que este año se han realizado más de 60 allanamientos y la incautación de 1.515 kilos de droga para proteger a la niñez en Manizales y Villamaría.

Finalmente, la Institución hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier actividad ilegal que amenace a los menores de edad a través de la línea 167 antidrogas, garantizando absoluta reserva.