Gobernador de Cundinamarca y embajador de la UE buscan impulsar proyectos sociales

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en una reunión con el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, revisó los avances de la agenda de cooperación que busca impulsar proyectos estratégicos para el departamento.

La agenda de trabajo contempla iniciativas relacionadas con movilidad sostenible, generación de energías limpias, conectividad y cooperación en proyectos sociales para Cundinamarca.

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Uno de los principales temas abordados fue el RegioTram del Norte, proyecto de transporte que actualmente se encuentra en proceso de licitación. De acuerdo con Jorge Emilio Rey, la Unión Europea ha sido un aliado fundamental para presentar ante sus países miembros la estructuración técnica, financiera y legal de esta iniciativa.

Gracias a la gestión de la Embajada de la Unión Europea y su equipo, empresas líderes en construcción ferroviaria y fabricación de material rodante han mostrado interés en conocer el proyecto, presentar observaciones y formular propuestas que contribuyan a su consolidación.

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Durante el encuentro también se revisaron los demás frentes de cooperación y los cronogramas de trabajo para avanzar en estas ideas en beneficio de las comunidades del departamento.

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Por otra parte, el gobernador agradeció al embajador Roudié y a su equipo de cooperación por el acompañamiento y la disposición para trabajar de manera conjunta con Cundinamarca.