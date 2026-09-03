Reunión entre MinDeporte y gobernador de Cundinamarca: hablaron de los Juegos Nacionales 2027

Cundinamarca

Continúa la agenda de reuniones del gobernador Jorge Emilio Rey con jefes de cartera del Gobierno Nacional. La de este miércoles 2 de septiembre fue con la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, para hablar sobre este importante sector en Cundinamarca.

El mandatario le presentó un balance de lo que viene haciendo el departamento con las escuelas de formación deportivas, el deporte competitivo, la infraestructura y sobretodo la preparación para los Juegos Nacionales de 2027.

“Propusimos a Cundinamarca como sede de algunas disciplinas de estas justas, especialmente ciclismo, deportes acuáticos y ecuestres”, señaló Rey.

También planteó que el departamento pueda continuar realizando eventos deportivos de talla internacional para promover el turismo.

Reiteró su compromiso, a través de Indeportes Cundinamarca, con el Ministerio para impulsar este sector.