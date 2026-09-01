Reunión entre MinSalud y gobernador de Cundinamarca: hablaron sobre financiación del sistema

Reunión entre gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y la ministra de Salud, Ana María Vesga. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Por segundo día consecutivo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , se reunió con el Gobierno Nacional. Luego de su reunión el pasado lunes 31 de agosto con el presidente Abelardo De La Espriella, este martes tuvo un encuentro con la ministra de Salud, Ana María Vesga.

En la reunión, el gobernador le presentó un balance de la situación financiera del sistema de salud en Cundinamarca, el avance de los proyectos de infraestructura hospitalaria y de las estrategias médicas.

Por si parte, la jefe de la cartera de Salud, presentó sus propuestas para gestionar los crecientes costos de las EPS con los hospitales públicos del departamento. El objetivo es superar el déficit en la financiación del régimen subsidiado.

“Trabajaremos de manera articulada con el Ministerio de Salud: agradecemos a la ministra su disposición y escucha activa frente a las necesidades de Cundinamarca”, señaló Rey.

Desde la Secretaría de Salud del departamento reiteraron su compromiso con hacer seguimiento a las iniciativas para concretar y fortalecer la atención de todos los habitantes.