Adulto mayor fue atacado con una roca durante un robo en Modelia, Bogotá

Un adulto mayor que se desempeña como celador resultó herido durante un robo ocurrido en el sector de Modelia, en Bogotá. El hecho se registró mientras el hombre se desplazaba por la zona en bicicleta.

De acuerdo con la información conocida, el trabajador habría sido abordado por la espalda por un presunto delincuente, quien lo habría golpeado en la cabeza con una roca. Después de la agresión, la víctima quedó sobre la vía y requirió atención médica por las lesiones ocasionadas.

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El robo de la bicicleta, entre las hipótesis del caso

La información recopilada hasta el momento señala que el objetivo del agresor habría sido apoderarse de la bicicleta y de las pertenencias que llevaba consigo el adulto mayor.

El caso es materia de investigación y serán las autoridades las encargadas de establecer cómo ocurrieron los hechos, así como de determinar la identidad y responsabilidad del presunto atacante.

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Residentes piden mayor seguridad en Modelia

Tras conocerse el caso, habitantes de Modelia expresaron su preocupación por la seguridad en el sector. Algunos residentes señalaron que el presunto responsable estaría relacionado con otros hechos delictivos registrados en el barrio, una versión que deberá ser corroborada dentro de las investigaciones.

Los vecinos también solicitaron mayor presencia de las autoridades y medidas de prevención para reducir los casos de hurto y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

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Por ahora, las autoridades continúan con las labores de investigación para esclarecer el ataque y avanzar en la identificación del responsable.