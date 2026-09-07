Tres empresas se postularon para la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá: ¿cuáles son?

Estaciones en construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) recibió en la mañana de este 7 de septiembre las solicitudes de precalificación de las empresas interesadas en participar en la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá, un proyecto estratégico para la movilidad de la ciudad.

Se recibieron tres solicitudes de precalificación de empresas internacionales, dos europeas y una china, que serán evaluadas por el equipo especializado de la Empresa Metro para determinar cuáles cumplen con las exigencias jurídicas, financieras y de experiencia requeridas.

¿Qué empresas se postularon?

Los interesados en este proceso son:

1. APCA ML2 BOGOTÁ integrada por:

Mota-Engil Colombia S.A.S.

Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A.

Mota-Engil México, S.A.P. I de C.V

Spie Batignolles Génie Civil

2. APCA METRO CAPITAL L2 integrada por:

Xi´an Metro Colombia S.A.S

Xi án Rail Transportation Group Company, ltd

3. APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL integrada por:

Sacyr Concesiones Colombia participadas II S.A.S

CAF Investement Projects

Tras una estrategia de socialización internacional de divulgación, la Empresa Metro junto con la banca multilateral (BID, BEI, BIRF y CAF), adelantó 44 diálogos competitivos con compañías de todo el mundo, que hoy se reflejan en esta amplia de participación.

Las solicitudes recibidas serán evaluadas por un equipo especializado para determinar cuáles grupos cumplen con las exigencias jurídicas, financieras y de experiencia.

Los precalificados avanzarán a la segunda fase, en la que deberán presentar sus propuestas económicas y técnicas hacia finales de 2026. El contrato y el acta de inicio se firmarían durante el segundo semestre de 2027, en la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Cómo será la Segunda Línea del Metro?

La Línea 2 irá desde la calle 72 con carrera 10 (conectando con la Línea 1) hasta el sector de Fontanar del Río en la localidad de Suba. Contará con 15,5 km de extensión y 11 estaciones (10 subterráneas y una elevada), permitirá cerrar el circuito estratégico de movilidad y consolidar la red de transporte público pesado de Bogotá.

“Este es un paso fundamental para seguir construyendo la red de metros que se necesita en la ciudad Bogotá va a tener segunda línea de Metro”, puntualizó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.