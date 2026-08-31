Reunión entre gobernador Rey y De La Espriella: avanzaron en plan de trabajo de Cundinamarca

Cundinamarca

En horas de la mañana de este lunes 31 de agosto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el presidente Abelardo De La Espriella se reunieron para conversar sobre el plan de trabajo que se ha diseñado para el departamento.

Los principales temas que se abordaron fue en cuestiones de seguridad, movilidad y en la financiación de estos proyectos que son prioritarios.

“Destaco la amabilidad, deferencia y aprecio del Presidente por nuestro departamento”, aseguró el gobernador Rey en sus redes sociales. Añadió que del departamento seguirá trabajando con todos los ministerios para materializar los avances de los proyectos.

Proyectos en Cundinamarca

La movilidad es un tema primordial para el departamento y dentro de ese tema uno de los proyectos insignia de la Gobernación de Rey es el Regiotram de Occidente y el Regiotram del Norte entre otras iniciativas, en las que el presidente ha manifestado su apoyo.

La seguridad también es un tema clave para el departamento. En los últimos días, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, informó que se fortalecieron las capacidades de la Fuerza Pública en el marco de la estrategia nacional ‘Bloque de Seguridad Urbana’. Dentro de ese mismo programa, también se pone especial atención a los municipios cercanos a Bogotá como Soacha.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, el presidente De La Espriella ha manifestado su intención de visitar la mayoría de los municipios del departamento en los primeros días de su mandato.