Exsecretario de la Fundación San José confesó que falsificó títulos académicos de Juliana Guerrero

Justicia

La Fiscalía General de la Nación presentó el preacuerdo mediante el cual Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptó su participación en la expedición de títulos académicos falsos a favor de Juliana Guerrero.

En ese sentido, reconoció su responsabilidad como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público y se acordó una pena de 36 meses de prisión, es decir, tres años.

La fiscal del caso detalló que Gutiérrez Martínez admitió que aprovechó su cargo para la expedición de dos diplomas falsos a nombre de Guerrero.

“El señor Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fungió de 1 de septiembre de 2020 a 12 de septiembre de 2025 como secretario general de la Fundación de Educación Superior San José de Bogotá, en ejercicio de las funciones propias de dicho cargo, autorizó la expedición de dos diplomas académicos falsos de profesional en Contaduría Pública y de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, más los dos actos de grado correspondientes, todos los documentos con fecha 1 de julio de 2025, mediante los cuales se hizo constar que Juliana Andrea ndrés Guerrero Jiménez había cumplido con la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad. En efecto, él aquí indicaba por medio del perfil de su sistema usuario 3486 de la plataforma tecnológica informática MiMatrix de la Fundación de Educación Superior San José, quien contaba con el control sobre validación del sistema y las autorizaciones como aprobación de manera posterior a la anulación, autorizando la expedición con fundamento en que la mencionada ciudadana había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas AVERPRO requeridas por el grado profesional y TITER requeridas de manera previa al grado de tecnóloga.