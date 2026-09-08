Fiscal reactivó órdenes de captura de exmiembros representantes de ‘Comuneros del Sur’
Caracol Radio conoció en primicia la resolución 0-0273, por medio de la cual la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reactivó las siete órdenes de captura de los exmiembros representantes de ‘Comuneros del Sur’.
Entre ellos: Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, aka ‘Chuki’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias ‘Taliana Santo’; Eligio García Natascuas, alias ‘Santos’ y Jaime Eduardo Álvarez Riascos.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...