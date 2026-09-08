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08 sep 2026 Actualizado 00:32

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Justicia

Fiscal reactivó órdenes de captura de exmiembros representantes de ‘Comuneros del Sur’

Luz Adriana Camargo | Foto: Colprensa

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Caracol Radio conoció en primicia la resolución 0-0273, por medio de la cual la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reactivó las siete órdenes de captura de los exmiembros representantes de ‘Comuneros del Sur’.

Entre ellos: Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, aka ‘Chuki’; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias ‘Taliana Santo’; Eligio García Natascuas, alias ‘Santos’ y Jaime Eduardo Álvarez Riascos.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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