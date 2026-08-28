Juliana Guerrero desmintió retiro de su esquema de seguridad de la UNP

Juliana Guerrero desmintió las versiones que señalaban que le habría sido retirado el esquema de seguridad que tiene asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Guerrero explicó que, contrario a lo que se ha informado, actualmente se encuentra en curso un estudio de seguridad para determinar las condiciones de protección que requiere y la continuidad del esquema.

Además, señaló que su seguridad continúa siendo un asunto relevante debido a las amenazas y presiones que ha recibido, razones por las cuales cuenta con medidas de protección otorgadas por la UNP.

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La aclaración se conoce luego de que circularan versiones sobre un supuesto retiro de su esquema de seguridad. Ante estas informaciones, Guerrero precisó que el proceso que adelanta actualmente la entidad corresponde a una evaluación de seguridad y no a una decisión definitiva de retirar su protección.

El estudio de la UNP busca establecer las condiciones de riesgo y las medidas que deben mantenerse, modificarse o eventualmente adoptarse, de acuerdo con los resultados de la evaluación realizada por la entidad encargada de la protección.

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