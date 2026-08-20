¿Quién es Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario Fundación San José? implicado en caso Juliana Guerrero

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación presentó el preacuerdo mediante el cual Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien era secretario general de la Fundación Universitaria San José, aceptó su participación en la expedición de títulos académicos falsos a favor de Juliana Guerrero.

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En ese sentido, reconoció su responsabilidad como cómplice del delito de falsedad ideológica en documento público y se acordó una pena de 36 meses de prisión, es decir, tres años.

La fiscal detalló que Gutiérrez Martínez utilizó su perfil en el sistema de la institución de educación superior para tramitar la autorización de los documentos falsos que fueron acreditados a Juliana Guerrero.

¿Quién es Luis Carlos Gutiérrez Martínez?

Según lo contó La Fiscalía, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, fungió desde el primero de septiembre de 2020 al 12 de septiembre de 2025 como secretario general de la Fundación de Educación Superior San José de Bogotá. En su perfil de Linkedin Gutiérrez indica que: “Soy un asesor de inteligencia de negocios con más de una década de experiencia en el campo. Mi misión es generar información estratégica a partir del análisis de datos, para optimizar los procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar el impacto social de las organizaciones educativas. Tengo un Doctorado en Educación, un Magister en Innovación en curso y la certificación MCSE de Microsoft”.

Durante su trabajo en la Fundación San José lideró el diseño e implementación de soluciones de inteligencia de negocios para apoyar la gestión académica, financiera, administrativa y comercial del grupo. Además, coordinó el equipo de analistas de datos y aseguro el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad de la información.

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Títulos falsos de Juliana Guerrero:

La justicia colombiana determinó que los títulos falsos otorgados a Juliana Guerrero en los que indicaba que era Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y Profesional en Contaduría Pública, eran títulos falsos que se emitieron en julio de 2025 por la Fundación Universitaria San José y que posteriormente ella usaría para acreditar experiencia y poder acceder a diferentes puestos.

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