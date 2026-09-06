Chayanne regresa a Colombia, se presentará en Medellín en noviembre de 2026

Después de siete años, Chayanne volverá a encontrarse con sus seguidores en Medellín. El artista puertorriqueño confirmó una nueva fecha de su “Bailemos Otra Vez Tour” en Colombia, con un concierto programado para el próximo 19 de noviembre de 2026.

La presentación se suma al recorrido internacional que el cantante viene realizando por diferentes países de Latinoamérica y que ha tenido una importante respuesta por parte de sus seguidores.

La alta demanda ha llevado a que la gira sume nuevas fechas en distintas ciudades. Uno de los casos destacados es Buenos Aires, donde las entradas se agotaron en pocas horas y fue necesario habilitar nuevas presentaciones.

Este comportamiento se ha repetido en otras ciudades, con localidades agotadas que han impulsado la ampliación de la agenda del espectáculo.

Con la nueva fecha anunciada, Medellín se suma oficialmente al recorrido de “Bailemos Otra Vez Tour”. El concierto será el jueves 19 de noviembre de 2026 en el Davi Arena, marcando el regreso del artista a la ciudad después de varios años.

La presentación representa además un nuevo encuentro de Chayanne con el público colombiano, que podrá volver a disfrutar en vivo de su propuesta musical dentro de una gira que continúa creciendo en Latinoamérica.

Por ahora, la fecha de Medellín se convierte en una de las nuevas paradas del recorrido internacional del puertorriqueño, en medio de la expectativa que ha generado su regreso a distintos escenarios de la región.

Chayanne continúa así llevando su “Bailemos Otra Vez Tour” por Latinoamérica, mientras la respuesta de sus seguidores sigue abriendo espacio para nuevas presentaciones.