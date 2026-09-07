Nicky Jam en Cali, fecha y lugar de su concierto en el Pascual Guerrero

El artista de reguetón y música urbana latina Nicky Jam confirmó su llegada a la ciudad de Cali como parte de su Tour 2026. El cantante se presentará el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, donde se reencontrará con sus seguidores de la capital del Valle del Cauca.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del artista y también de los organizadores, quienes invitaron al público caleño a prepararse para una noche dedicada a la música urbana y a los grandes éxitos que han marcado la trayectoria musical de Nicky Jam.

La fecha en Cali hará parte de la agenda de conciertos del artista durante 2026 y representa una nueva oportunidad para que sus fanáticos disfruten en vivo de su repertorio.

El artista se presentará en el estadio Pascual Guerrero, uno de los escenarios más importantes de la ciudad, donde espera reencontrarse con sus fanáticos y llevar su música a una noche de concierto.

Nicky Jam es uno de los artistas que ha dejado una huella importante en la música urbana y el reguetón, con una trayectoria que incluye canciones que se han convertido en favoritas de sus seguidores. Ahora, Cali se suma a las ciudades que harán parte de su recorrido durante 2026.

La presentación también se convierte en una oportunidad para que el público caleño disfrute en vivo de los temas que han acompañado diferentes etapas de la carrera del artista.

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El concierto está programado para el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero. De acuerdo con la información del anuncio, la boletería estará disponible a través de Mundobole­tos.