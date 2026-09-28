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28 sep 2026 Actualizado 22:12

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Elena Rose, la compositora que está conquistando la música latina, llega a París como protagonista

La cantante y compositora venezolana, reconocida por sus aportes a la música latina, participará en el desfile de L’Oréal Paris.

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 16: Elena Rose performs on stage during United For Venezuela Benefit Concert at Kaseya Center on August 16, 2026 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 16: Elena Rose performs on stage during United For Venezuela Benefit Concert at Kaseya Center on August 16, 2026 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images) / John Parra

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 16: Elena Rose performs on stage during United For Venezuela Benefit Concert at Kaseya Center on August 16, 2026 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)
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Elena Rose continúa ampliando su camino en la música latina. La cantante y compositora venezolana llegará este 28 de septiembre a París para participar en Le Défilé de L’Oréal Paris, un nuevo escenario internacional que se suma a los reconocimientos que ha conseguido durante su carrera musical.

Antes de consolidarse como intérprete, Elena Rose comenzó detrás de las canciones, trabajando como compositora para importantes artistas de la música latina. Con el tiempo, llevó esa experiencia a su propio proyecto y empezó a construir una carrera como cantante.

Su trabajo como compositora le ha permitido conseguir importantes reconocimientos. En 2025 recibió el Latin GRAMMY a Canción del Año por su trabajo como compositora y también ha sido reconocida como Billboard Chartbreaker.

Este año, además, recibió el BMI Impact Award 2026, convirtiéndose, según el comunicado, en la primera mujer latina en obtener este reconocimiento.

Ahora, Elena Rose suma París a esta historia. Su participación en Le Défilé representa otro escenario para una artista que ha pasado de escribir canciones para otros intérpretes a convertirse en protagonista de su propia música.

Más información

La venezolana compartirá la pasarela con figuras internacionales como Kendall Jenner, Eva Longoria, Viola Davis y Jane Fonda.

Más allá de la moda, este momento refleja el crecimiento internacional de Elena Rose y la nueva etapa que atraviesa su carrera como cantautora y representante de la música latina.

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