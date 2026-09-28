Alejandro Sanz reflexiona sobre la identidad latina: “Somos una sola gran nación”

Después de acompañar a Shakira en su residencia en Madrid, Alejandro Sanz compartió una reflexión sobre la identidad latina y los vínculos culturales que unen a España con América Latina. El artista publicó la columna ‘El alma no tiene pasaporte’ en El País, donde habló sobre las raíces, el idioma y las tradiciones que conectan a diferentes pueblos.

Sanz retomó el mensaje que Shakira ha expresado durante sus conciertos en Madrid sobre la identidad latina y aseguró que “Madrid es latina, España es latina, América es latina”.

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El cantante también se refirió al debate sobre las diferencias entre lo hispano y lo latino. Según su reflexión, ambos conceptos no tienen por qué enfrentarse, sino que pueden representar distintas capas de una misma identidad cultural.

Para Sanz, la latinidad va más allá de las fronteras. En su columna, la describe como una conexión construida a través de la mezcla cultural, la música, las tradiciones y una historia compartida.

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“Los latinos somos una gran nación”, escribió el artista, al destacar que esa unión no depende de fronteras políticas, sino de los vínculos entre las personas y sus culturas.

Su reflexión también aborda la manera en que las nuevas tecnologías pueden generar aislamiento. Frente a ello, Sanz reivindica espacios tradicionales de encuentro como una mesa compartida, la música, el baile y las conversaciones.

La columna llega pocos días después de que el cantante español se presentara junto a Shakira en Madrid. Ambos interpretaron ‘La Tortura’, uno de sus temas más recordados, durante la residencia de la artista colombiana.