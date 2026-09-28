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28 sep 2026 Actualizado 20:21

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El Festival Estéreo Picnic reveló sus fechas para 2027: ¿Cuándo se realizará?

El 19, 20 y 21 de marzo de 2026 se llevará a cabo la edición número 16 del festival en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá.

Festival Estéreo Picnic 2026.Foto: Colprensa.

Festival Estéreo Picnic 2026.Foto: Colprensa. / Cristian Bayona

Festival Estéreo Picnic 2026.Foto: Colprensa.
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Este lunes se revelaron las fechas del Festival Estéreo Picnic 2027.

¿Cuándo se realizará el festival en 2027?

El 19, 20 y 21 de marzo de 2026 se llevará a cabo la edición número 16 del festival en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá.

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¿Cuándo fue la edición 2026?

En 2026 se celebró el 20, 21 y 22 de marzo y contó con la participación de artistas como Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, como cabezas de cartel.

¿Cuántos asistentes reunió?

La edición 2026 reunió a más de 140.000 asistentes durante tres días de festival.

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Artistas y escenarios

Contó con 130 artistas, 9 escenarios y más de 40 horas de música en vivo.

Impacto económico

Incluyendo un impacto económico de 78 millones de dólares.

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