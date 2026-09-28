El Festival Estéreo Picnic reveló sus fechas para 2027: ¿Cuándo se realizará?
El 19, 20 y 21 de marzo de 2026 se llevará a cabo la edición número 16 del festival en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá.
Este lunes se revelaron las fechas del Festival Estéreo Picnic 2027.
¿Cuándo se realizará el festival en 2027?
El 19, 20 y 21 de marzo de 2026 se llevará a cabo la edición número 16 del festival en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá.
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¿Cuándo fue la edición 2026?
En 2026 se celebró el 20, 21 y 22 de marzo y contó con la participación de artistas como Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, como cabezas de cartel.
¿Cuántos asistentes reunió?
La edición 2026 reunió a más de 140.000 asistentes durante tres días de festival.
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Artistas y escenarios
Contó con 130 artistas, 9 escenarios y más de 40 horas de música en vivo.
Impacto económico
Incluyendo un impacto económico de 78 millones de dólares.