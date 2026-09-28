Carlos Vives brilló en Bogotá con su ‘Tour al Sol’: música, sorpresas y una tarde para las familias

Carlos Vives llevó su ‘Tour al Sol’ al Movistar Arena de Bogotá durante tres fechas, el 25, 26 y 27 de septiembre, con una propuesta que combinó sus grandes éxitos, música colombiana y diferentes momentos especiales junto al público.

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Durante las noches del viernes y sábado, el cantante recorrió parte de su trayectoria con canciones como ‘Fruta Fresca’, ‘La Foto de los Dos’, ‘La Gota Fría’, ‘Carito’ y ‘Robarte un Beso’, además de temas de su álbum El Último Disco.

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Uno de los momentos más llamativos ocurrió con ‘Te Dedico’, canción que acompañó una pedida de mano en cada una de las tres fechas. El público también disfrutó de un espectáculo acompañado por una gran pantalla circular y juegos de luces y láseres.

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Pero la noche del viernes tuvo un momento especialmente familiar. Pedro Vives subió por primera vez a un escenario junto a su papá para interpretar ‘El Último Disco’, en uno de los momentos más emotivos del concierto.

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El homenaje a Colombia también tuvo invitados especiales. María Fuell acompañó a Carlos Vives el viernes y Opa! lo hizo el sábado en ‘La Tierra del Olvido’. Ambos artistas también estuvieron encargados de abrir sus respectivas noches.

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El domingo, el concierto cambió de tono para recibir a niños y familias. La función contó con una reducción del 30 % en el nivel de sonido y comenzó con ‘Aquí Seguiré’, interpretada por Carlos Vives junto a Juliana, Nidia Góngora, Herencia de Timbiquí y el Coro de RíoGrande.

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Con este paso por Bogotá, el ‘Tour al Sol’ continúa su recorrido por Colombia. Entre las próximas fechas anunciadas están Ibagué, el 10 de abril de 2027; Medellín, el 17 de abril; Pereira, el 23 de abril; Cali, el 24 de abril, y Bucaramanga, el 8 de mayo.

Créditos imágenes: Alvarado foto, Diego Hines, Mava Villamizar