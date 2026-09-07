Camila llegará a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de trayectoria

Después de dos décadas convirtiendo historias de amor, desamor y nostalgia en canciones que han acompañado a varias generaciones, Camila anuncia su regreso a Bogotá con “Adiós World Tour”, una gira mundial con la que celebra sus 20 años de trayectoria musical.

La cita será el próximo 27 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, escenario en el que la agrupación mexicana se reencontrará con sus seguidores colombianos para hacer un recorrido por algunos de los temas más importantes de su carrera.

Durante sus 20 años de trayectoria, Camila se ha consolidado como uno de los referentes del pop latino, gracias a canciones que han trascendido generaciones y fronteras.

Entre sus temas más reconocidos se encuentran “Mientes”, “Todo Cambió”, “Coleccionista de Canciones” y “Aléjate de Mí”, canciones que se convirtieron en parte de la banda sonora de miles de historias de amor y que siguen presentes entre sus seguidores.

Con el “Adiós World Tour”, la agrupación propone una experiencia que combina la emoción de sus baladas con una puesta en escena de gran formato. La gira representa una nueva etapa para Camila, pero también un espacio para volver a cantar junto a su público las canciones que han marcado su historia.

Por qué se llama ADIÓS la nueva gira

El nombre “Adiós” ha generado expectativa entre los seguidores de la agrupación. Sin embargo, de acuerdo con el anuncio, el concepto no se plantea únicamente como una despedida, sino como una manera de celebrar todo lo construido durante estos 20 años.

La gira busca convertirse así en un encuentro entre Camila y el público que ha acompañado su carrera, en una noche para recordar canciones, historias y momentos que han permanecido en la memoria de varias generaciones.

Fechas del concierto

Los fanáticos colombianos ya tienen fecha para este esperado encuentro. Camila se presentará el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

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Las entradas tendrán una etapa de preventa del 8 al 10 de septiembre, mientras que la venta general comenzará el 10 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

Ficha del concierto

Artista: Camila

Camila Gira: Adiós World Tour

Adiós World Tour Fecha: 27 de noviembre de 2026

27 de noviembre de 2026 Lugar: Movistar Arena, Bogotá

Movistar Arena, Bogotá Preventa: del 8 al 10 de septiembre

del 8 al 10 de septiembre Venta general: 10 de septiembre, desde las 10:00 a. m.

Así, Bogotá se prepara para recibir nuevamente a una de las agrupaciones mexicanas más representativas del pop latino. El próximo 27 de noviembre, las canciones que han acompañado historias de amor, desamor y nostalgia volverán a sonar en vivo como parte de una celebración por 20 años de música e historia.