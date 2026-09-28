La banda Slipknot regresa por cuarta vez a Colombia en 2027 junto a Marilyn Manson: ¿Cuándo vendrán?

La agrupación de heavy metal estadounidense Slipknot anunció su regreso a Colombia en 2027.

¿Cuándo volverá Slipknot a Colombia?

Slipknot volverá a Colombia por cuarta vez en su historia el 16 de septiembre de 2027.

¿Junto a quién se presentarán?

Se presentará junto al músico de rock Marilyn Manson, recordado por sus versiones de “Sweet Dreams (Are Made of This)” de Eurythmics, “Tainted Love” de Soft Cell y “Personal Jesus” de Depeche Mode, y su éxito “The Beautiful People”.

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¿Qué otra agrupación vendrá con ellos?

Junto a ellos también estará la agrupación de metalcore Hatebreed.

¿Cuántas veces ha visitado Slipknot Colombia?

Slipknot visitó por primera vez la capital de la república el 18 de septiembre de 2005 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

El 22 de octubre de 2016, el Hipódromo de los Andes, también en Bogotá, fue el escenario de la segunda visita de la banda.

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El 2 de diciembre de 2019, llegaron con su festival “Knotfest” en su edición para Colombia al Parque Simón Bolívar.

Y el 5 y 6 de noviembre de 2024, volvieron por última vez al Movistar Arena, con dos fechas por el vigésimoquinto aniversario de su disco homónimo “Slipknot”.

¿Y Marilyn Manson?

Por su parte, Marilyn Manson visitó Colombia en 2007 en el Centro de Eventos Megaeventos de Bogotá.

¿En dónde se presentarán en 2027?

Slipknot se presentará en el Vive Claro de Bogotá.