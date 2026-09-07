Concierto de conciertos: 13 artistas en un solo escenario el 4 de diciembre en Bogotá

La música que ha marcado generaciones vuelve a encontrarse en un mismo escenario. El próximo 4 de diciembre, el Gran Salón de Corferias será el escenario de una nueva edición de Concierto de Conciertos, un espectáculo que reunirá a grandes referentes del rock y pop en una noche cargada de nostalgia, energía y canciones que se convirtieron en himnos. La venta de boletería comenzará el viernes 4 de septiembre con una promoción especial de lanzamiento de 40% de descuento, a través de https://tuticket.com.co/

Será una noche para disfrutar de la fuerza del rock de Los Prisioneros, Beto Cuevas, Kraken y La Mosca; la energía y el sonido latinoamericano de Maldita Vecindad; el reggae de Los Cafres y el talento de artistas colombianos como Cabas, Los de Adentro, San Alejo, Jerau y Sin Ánimo de Lucro, entre muchos otros protagonistas de una jornada musical de gran formato.

El espectáculo contará con una producción especialmente diseñada para ofrecer una experiencia de alto nivel y convertir el Gran Salón de Corferias en el punto de encuentro de miles de amantes de la música.

WORLD VISION SE UNE A CONCIERTO DE CONCIERTOS

Esta edición tendrá además un componente especial. World Vision se une y estará presente en Concierto de Conciertos, llevando al evento un mensaje de solidaridad, esperanza y transformación social. Su participación permitirá conectar la música y el entretenimiento con un propósito que va más allá del escenario, invitando a los asistentes a conocer y acercarse a iniciativas que buscan generar un impacto positivo en la vida de niños, niñas, familias y comunidades.

La presencia de World Vision convierte esta gran celebración musical en una oportunidad para demostrar que los eventos masivos también pueden ser espacios para unir, sensibilizar y movilizar a las personas alrededor de causas que importan. World Vision estará presente para compartir su mensaje y fortalecer esta conexión entre entretenimiento e impacto social.