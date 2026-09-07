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07 sep 2026 Actualizado 20:56

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Jorge Celedón regresa a Bogotá con concierto en el Movistar Arena este 17 de septiembre

El artista vallenato presentará ‘La Historia Mía’ y dará inicio a una nueva etapa de su carrera con una gira internacional.

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El cantante colombiano Jorge Celedón confirmó su regreso a Bogotá con un concierto el próximo 17 de septiembre en el Movistar Arena, donde se reencontrará con sus seguidores y presentará un gran espectáculo basado en los principales momentos de su trayectoria musical.

La presentación hace parte de una nueva etapa en la carrera del artista y marcará el inicio de una gira internacional que lo llevará por diferentes escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Durante el concierto, Celedón recorrerá parte de su repertorio y presentará sus canciones más reconocidas en un formato en vivo renovado. El espectáculo contará con iluminación programada, pantallas LED y una puesta en escena contemporánea.

“Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción”, expresó el artista.

El evento será producido por Fénix Entertainment, compañía encargada de espectáculos y giras internacionales de diferentes artistas.

El regreso a Bogotá llega además mientras Jorge Celedón celebra una doble nominación a los Premios Nuestra Tierra, reconocimiento que se suma a su trayectoria como uno de los artistas vallenatos con mayor presencia en escenarios internacionales.

Las entradas para el concierto ‘La Historia Mía’ ya están disponibles a través de TuBoleta.

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Con esta presentación, el artista oriundo de Villanueva, La Guajira, busca reencontrarse con el público colombiano antes de continuar con su recorrido internacional y llevar su propuesta musical a nuevos escenarios.

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