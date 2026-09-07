De las rejas a las segundas oportunidades: el reto de volver a empezar desde la Cárcel Distrital

Anyer Vela, tiene 41 años, es oriundo de Salamina, Caldas, y durante dos años y ocho meses estuvo privado de la libertad en la cárcel Distrital en Bogotá. “Cuando yo recupero mi libertad, me enfrento a una vida un poco hostil, sin oportunidades para alguien que tenga antecedentes penales, cero oportunidades. Me enfrento a una guerra actualmente”, dice Anyer con suma franqueza.

“El primer día en la cárcel es encontrarse con una realidad totalmente absurda. Cuando un ser humano pierde sus libertades, es como entrar en otra dimensión, una dimensión de soledad, de estrés, de decadencia también”, narra frente a las cámaras. A Anyer lo condenaron por los delitos de hurto agravado calificado y concierto para delinquir. Su vida, desde entonces, cambió radicalmente.

“Antes de meterme en esta circunstancia y cometer este error, yo era una persona trabajadora. Trabajé en diversas empresas de seguridad, como supervisor, escolta. Después del problema que tuve, resulta que aquí, en un establecimiento de este, ya la vida es otro precio”, agrega mientras recuerda sus días en prisión.

Y sí, la vida ya es a otro precio. Quien era su esposa no solo lo abandonó a él, abandonó también a sus tres hijos, quienes durante meses quedaron al cuidado de la madre de Ayer: “estando aquí, privado de la libertad, fue muy difícil para mí, sufrí el abandono de mi familia. No de mi padre, o madre, me refiero a mi hogar”.

Justamente, son sus hijos la razón por la que este hombre, que siempre anda con sombrero y pinta de músico, tiene que salir adelante cantando y tocando guitarra, una habilidad que pulió gracias a un programa que ha cambiado miles de vidas al interior de las cárceles en Colombia: “Free Music by Mambart”.

“Estar en la Cárcel Distrital activó en mí, con todos estos choques emocionales, el dolor. Y fue ahí donde comencé a escribir canciones, porque no tenía otra manera de expresarme. No le decía a nadie mis problemas, ni qué duelo estaba viviendo”, asevera Anyer, quien posteriormente saca su instrumento amigo para demostrar su talento.

Historias como las de Anyer hay muchas en la cárcel Distrital, un centro de reclusión que está catalogado como uno de los mejores de Sudamérica. Actualmente, este lugar tiene más de 1.000 personas privadas de la libertad y desde el Distrito se hace todo lo posible para darle una segunda oportunidad a quienes están presos.

“En Bogotá tenemos un modelo dual de enfrentar el delito. Uno es el ejercicio natural de la autoridad, la judicialización, las capturas. El otro, el enfoque psicosocial del delito”, dice Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad.

Es bajo ese enfoque psicosocial que se ha creado un modelo que permite dar segundas oportunidades. “Ese modelo tiene un enfoque restaurativo que se basa fundamentalmente en que la persona privada de la libertad asuma la responsabilización del daño que ha causado a la sociedad y a partir de ese reconocimiento transforme su comportamiento”, explica Toro.

Después de un recorrido por la Cárcel Distrital, la conversación con la subsecretaria se lleva a cabo desde el patio de talleres, un lugar en el que las personas privadas de la libertad pueden sacar lo mejor de sí mismas. “El 97% de la población de la cárcel está vinculada voluntariamente a programas de formación o educativos”, cuenta con orgullo.

“En esta área tenemos los talleres de ebanistería, de confección. Al otro lado tenemos también panadería. También tenemos los talleres musicales, una emisora radial donde los privados de la libertad pueden formarse en este tipo de oficios y eso es lo que hacemos en toda esta área”, añade la subsecretaria.

Algunos privados de la libertad ven la cárcel como el infierno en carne propia, casi como el final de sus vidas. Otros, como Jonathan Ardila, un joven de 36 años que por errores de su juventud perdió su libertad, ven la cárcel como un alto en el camino, como un lugar lleno de aprendizaje.

“A pesar de la cárcel, he decidido seguir. Hace poco trabajamos con la escuela de oficios. Tuvimos la sensación de poder estar en una graduación, de compartir con nuestras familias y de poder tocar no solamente a los que están acá, sino a la gente que está afuera. Acá hay material humano, hay gente humana que quiere salir adelante, que necesita oportunidades”, dice.

Jonathan, un hombre corpulento y de gran estatura, encontró en la cárcel un talento que quizás no habría descubierto en libertad, el arte de la confección. “Jamás pensé dedicarme a esto. Mi profesión era totalmente distinta afuera. Fue chévere encontrarse uno con esa actividad”, asegura el hombre, durante una breve conversación en la biblioteca de la Cárcel Distrital.

Ardila tiene una hija y dos hijos adoptivos a quienes ama profundamente. Desde ya, son ellos quienes más aprovechan el nuevo talento de su padre: “he tenido la oportunidad de enviar ciertas cositas que he hecho en el taller. Por ejemplo, le mandé un bolsito a mi hija y a mi esposa le regalé una chaqueta. Todo eso genera esa conexión con las personas que están afuera”.

En mayo de este año, el Distrito presentó el aplicativo PPL Connect, una herramienta que busca aportar a la disminución del hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria en Bogotá. Durante ese evento se conoció que el hacinamiento en esos centros pasó del 172% en agosto del 2025 al 33.7%, con corte al 6 septiembre. La Cárcel Distrital no tiene esos problemas de hacinamiento, por lo que, es un referente para las demás cárceles del país.

“Históricamente nuestra cárcel no tiene problemas de hacinamiento y no tiene problemas tampoco de extorsión o de ese tipo de condiciones que son, digamos, sonadas en medios de comunicación”, explica la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad.

Gracias a esas garantías en la cárcel Distrital, los privados de la libertad han podido aprovechar “Free Music by Mambart”. Cerrando el 2025, 50 presos se graduaron de este programa, el cual premia a 2 ganadores con la producción profesional de su tema musical y la grabación de un video clip. Jesther Robayo, un DJ de 32 años, fue uno de los ganadores.

“Yo en este momento pienso, y le agradezco mucho a Dios y a la vida, de que me hubiera puesto en este lugar. Yo creo que suena mal, pero uno muchas veces está enfocado en otras cosas afuera. Uno afuera lleva su vida de una manera diferente”, asegura el talentoso DJ, que sueña con presentarse, algún día, en los escenarios más grandes del mundo.

El programa Mambart tiene un objetivo más allá de buscar talento musical, busca demostrar que la música no solo suena, sino que también redime, reconstruye y reintegra. Entre tanto, 28 personas privadas de la libertad se graduaron como bachilleres durante 2025. 12, además, se graduaron como técnicos del SENA.

“Estar en una cárcel es duro. Al principio, todo el mundo está encima de ti, más o menos durante una semana, pero con el pasar de los días, ya nadie pregunta por ti. Realmente las personas que están ahí son contadas con los dedos de la mano”, atestigua Jesther, quien siempre sostiene una sonrisa en su rostro.

Bien dice el dicho que, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, pero es bueno saber que detrás del frío, la soledad, las rejas y el cemento, hay artistas, músicos, y grandes seres humanos, que, con el apoyo de la Cárcel Distrital, trabajan día a día para buscar una segunda vida.