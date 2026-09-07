Denuncia por presunto abuso sexual de una niña de 3 años en Usme activa protocolos

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Una denuncia por un presunto caso de abuso sexual que involucra a una niña de tres años generó una alerta en la localidad de Usme, en Bogotá.

Ante la situación, la Secretaría de Educación señaló que adelanta acompañamiento a las familias y al colegio, mientras las autoridades competentes avanzan en las actuaciones correspondientes.

La entidad aseguró que su prioridad es garantizar la protección de los niños y niñas y explicó que, tras recibir la alerta, se orientó a las familias sobre las rutas establecidas para atender este tipo de presuntos casos.

¿Qué respondió la Secretaría de Educación?

En una respuesta sobre la situación, la Secretaría de Educación manifestó:

“Desde la Secretaría de Educación estamos comprometidos con acompañar de cerca a las familias y garantizar la protección de los niños y niñas.”

La entidad indicó que ha mantenido comunicación con las familias que acudieron a la institución educativa, con el propósito de resolver sus inquietudes y hacer seguimiento a la situación.

Asimismo, aseguró que se ha acompañado al colegio en la activación de los protocolos correspondientes y en el seguimiento de los casos reportados.

Investigación en curso

La información conocida corresponde a una denuncia y a presuntos hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades. Por ello, hasta que avance la investigación y existan determinaciones oficiales, no es posible establecer responsabilidades individuales ni confirmar las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.

La Secretaría de Educación reiteró que continuará haciendo seguimiento y acompañando a las familias, mientras se desarrollan las actuaciones previstas en las rutas de atención para la protección de los menores.