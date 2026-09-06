Retos de orden público en Cali y Valle fueron analizados en nuevo Consejo de Seguridad

Consejo de seguridad en Cali / Fotografía: Joel González - Presidencia de la República

En medio de su visita al Valle del Cauca para hacer seguimiento a las afectaciones ocasionadas por el terremoto, el presidente Abelardo De La Espriella lideró un nuevo Consejo de Seguridad, en el que analizaron los asuntos que generan preocupación tanto en Cali como en el resto del departamento.

El encuentro se realizó en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, con la participación de la gobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Eder, la cúpula militar y demás autoridades de la Fuerza Pública. Allí establecieron la realización de mesas de trabajo para coordinar las acciones que plantea el nuevo Gobierno.

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Caracol Radio conoció que entre los temas abordados estuvieron los desalojos de invasiones en Jamundí y el refuerzo de la seguridad en municipios como El Cerrito y Calima-El Darién, entre otros municipios del departamento afectados por la presencia de disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN.

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También se puso sobre la mesa el aumento de los homicidios en Cali, una de las principales preocupaciones del alcalde Alejandro Eder.

“Nosotros desde antes, que se posiciona el presidente De La Espriella ya veníamos trabajando con su equipo un plan para desarticular a los principales grupos delincuenciales que afectan la tranquilidad en Cali, ese plan está listo”, señaló el mandatario.

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Otro de los asuntos tratados fue la construcción del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, proyecto al que el presidente De La Espriella dio su respaldo para que se realice en el predio entregado por la Gobernación del Valle, con el propósito de fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y el control territorial en esta zona del departamento.