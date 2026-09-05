Dagua, en problemas para recuperar viviendas afectadas por el terremoto

En Dagua más de 4.000 viviendas resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Alcaldía de Dagua.

Dagua

Dagua es uno de los municipios más afectados por el terremoto en el Valle del Cauca y ahora enfrenta un problema adicional para avanzar en la recuperación de las viviendas afectadas.

Gran parte del suelo rural está dentro de la Reserva Forestal del Pacífico, establecida por la Ley Segunda de 1959, que restringe el desarrollo urbanístico en estas zonas. A esto se suma una decisión del Consejo de Estado que, según la alcaldesa Karol Villarejo, impide expedir nuevas licencias, lo que dificulta la recuperación de los inmuebles que sufrieron daños parciales o totales por el sismo, en 27 corregimientos.

“En este momento la Alcaldía Municipal no puede entregar una sola licencia de construcción, no puede permitir la subdivisión ni tampoco puede realizar el reconocimiento de viviendas”, explicó.

Ante este panorama, la mandataria aseguró que ya expuso la situación al ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán y que se trabaja en la realización de una mesa técnica para buscar una alternativa que permita atender a las familias damnificadas. También pidió al presidente Abelardo De La Espriella poner especial atención en Dagua dentro del proceso de reconstrucción tras el terremoto.

“El presidente ha puesto la cara y está trabajando incansablemente para la reconstrucción del Valle del Cauca y los departamentos afectados por el terremoto, pero le pido que ponga los ojos en el municipio de Dagua, que de verdad lo estamos necesitando”, expresó.

Según el balance de la alcaldesa, en el municipio más de 4.000 viviendas resultaron afectadas, unas 600 completamente colapsadas y más de 1.000 que estarían en condición de no habitables.