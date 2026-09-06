Capturan en Cali a presunto coordinador de red de narcotráfico solicitado en extradición por EE.UU.

Soldados de la Tercera Brigada lograron la captura de un sujeto señalado de estar relacionado con el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Durante una operación coordinada por el Gaula Militar Valle, junto con el CTI de la Fiscalía General de la Nación y en apoyo a la DEA, fue capturado un hombre vinculado a una red transnacional señalada de enviar cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia ese país.

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Según labores de inteligencia, la zona de injerencia de esta organización estaría ubicada en Cali y Buenaventura, Valle del Cauca, así como en Santander de Quilichao y Corinto, Cauca.

El capturado, de 37 años, sería el coordinador logístico de esta red dedicada al tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, estaría encargado de organizar el envío de cargamentos de cocaína desde el Pacífico colombiano hacia Centroamérica, con destino final a ese país.

El Brigadier General Gabriel Andrés Majé Gómez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional señaló que “el capturado, quien era requerido mediante una orden de extradición por el Estado de Texas, Estados Unidos, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, fue puesto a disposición de las autoridades para su judicialización”.

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La captura se produjo mediante una orden de allanamiento a una vivienda en el sur de Cali.