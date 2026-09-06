Univalle se suma al diagnóstico de edificaciones afectadas por el terremoto en el Valle

Al diagnóstico de las estructuras que pueden representar algún peligro o que requieren estudios técnicos en diferentes municipios del Valle del Cauca se han sumado profesionales de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle, quienes avanzan en la evaluación de los daños ocasionados por el sismo.

Estas labores se han desarrollado en municipios como Versalles, El Cairo, El Águila, Roldanillo, La Victoria y Toro, donde los equipos realizan visitas y evaluaciones de las edificaciones afectadas.

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Con esta colaboración se busca avanzar en los diagnósticos técnicos que permitan dar paso a la etapa de reconstrucción y establecer las intervenciones necesarias en cada municipio.

María Lucero Urriago, asesora de la Gobernación, destacó la gestión de la Universidad del Valle, que puso a disposición el Observatorio Sismológico y un equipo de ingenieros que, desde el primer momento, ha acompañado las labores de evaluación en los municipios.

Según la funcionaria, este trabajo ha permitido avanzar en los diagnósticos de diferentes tipos de infraestructura, entre ellos colegios, viviendas y hospitales.

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A estas acciones también se han vinculado docentes, estudiantes y otros integrantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle. Así lo explicó Albert Ortiz, director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la institución:

“Lo que hicimos fue una respuesta institucional que permitió capacitar a funcionarios de la universidad como estudiantes y profesores para participar en los diferentes organismos de gestión del riesgo a nivel departamental y municipal. Cerca de 20 personas han participado en las visitas y acciones de campo”.

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Con este apoyo se espera avanzar rápidamente en los diagnósticos técnicos para identificar la hoja de ruta de las diferentes edificaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto y definir el tipo de intervención que requiere cada una.