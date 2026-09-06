Roy Barreras anunció su retiro de la política tras 20 años de trayectoria en el servicio público

El excandidato presidencial y exsenador Roy Barreras anunció su retiro de la política, tras dos décadas de trayectoria en el servicio público y luego de haber ocupado importantes cargos durante su carrera.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Barreras aseguró que llegó el momento de cerrar esta etapa de su vida y comenzar un nuevo camino enfocado en la literatura.

“20 años ejercí como médico; otros 20 años en la vida política. La vida es cambio. Búsqueda permanente de sentido”.

Barreras llegó al Congreso en 2006 y durante su carrera ocupó la Presidencia del Senado. También fue embajador de Colombia en Reino Unido y tuvo un papel destacado en el proceso de paz entre el Gobierno y las extintas FARC.

En 2022 regresó al Senado y posteriormente presidió esa corporación durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro. En 2025 lanzó su candidatura a la Presidencia de la República.

Ahora, el exsenador aseguró que no continuará ni en la medicina ni en la política y que dedicará sus esfuerzos a la literatura, luego de obtener una Maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca.

“No más medicina; no más política. Los dejo descansar”.

Barreras explicó que durante sus años como médico se dedicó a estudiar y aliviar el dolor del cuerpo humano, mientras que en la política buscó comprender el “cuerpo social” y contribuir a la construcción de paz y una sociedad más justa.

“Es hora de explorar el alma humana. ¿Qué es lo que nos hace distintos de las demás especies animales?”.

Finalmente, el exsenador habló de la nueva etapa que emprenderá y destacó que espera dedicar otros 20 años a la literatura.

“Bienvenida la Literatura que espero dure otros 20 años. Hay vida más allá de la política”.

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