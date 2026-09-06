Con caravana y música reciben el cuerpo de alias ‘Bendito Menor’ en Riohacha

Este es el perfil de alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras. Foto de redes sociales

En la mañana de este domingo, 5 de septiembre fue recibido el cuerpo de alias ‘Bendito Menor’ con caravana y música en el barrio Nuevo Horizonte, en Riohacha. Según se conoció, en este sector fue donde se creció.

El cuerpo, que permanecía en la sede de Medicina Legal en Barranquilla, fue entregado a sus familiares luego de los exámenes realizados para su verificación. Asimismo, el cuerpo de alias ‘La bebecita’, y dos personas más.

En la caravana participaron personas allegada a alias ‘Bendito Menor’, quien fue abatido el pasado viernes, 4 de septiembre en horas de la madrugada en un operativo que posteriormente fue confirmado por el presidente Abelardo De la Espriella.

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La caravana que recibió el cuerpo sin vida de alias ‘Bendito Menor’ quedó registrado en un video aficionado publicado en redes sociales, en donde se muestra varias personas en moto y música en alto volumen.