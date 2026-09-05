Medicina Legal confirma identidad del cadáver de ‘Bendito Menor’: autorizan entrega a sus familiares
También fueron identificados los cuerpos de alias ‘La bebecita’ y otras dos personas más.
Medicina Legal identificó el cuerpo de alias ‘Bendito Menor’ abatido junto a tres personas más en La Guajira. Los cuerpos ya están disponibles para ser entregados a sus familiares.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
La sede de Medicina Legal en Barranquilla sigue bajo custodia del GOES de la Policía, esto debido a que allí permanece el cuerpo sin vida de alias ‘Bendito Menor’, y alias ‘La Bebecita’, su compañera sentimental, así como dos personas más.
Lea también: Cuerpos de alias ‘Naín’ y ‘La Bebecita’ ya están en Medicina Legal de Barranquilla
Más temprano, Medicina Legal, a través de un comunicado, sostuvo que los cuerpos ya fueron identificados y están disponibles para la entrega a sus familiares, previa autorización de las autoridades competentes.
Le puede interesar: Director de la Policía reveló que ‘Bendito Menor’ tenía 140 hombres bajo su mando criminal
Se ha conocido en las últimas horas, que alias ‘La bebecita’ había atendido una audiencia de manera virtual horas antes del operativo en una vivienda en Riohacha. Precisamente, en dicha diligencia se estaba revisando un preacuerdo que la mujer había alcanzado con la Fiscalía.
Lea también: Familia de alias ‘Bendito Menor’ pide que su cuerpo no sea trasladado a Barranquilla
Los cuerpos de alias ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y de las otras dos personas están disponibles para ser entregados a sus familiares.