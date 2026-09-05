Medicina Legal confirma identidad del cadáver de ‘Bendito Menor’: autorizan entrega a sus familiares

Este es el perfil de alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras. Foto de redes sociales

Medicina Legal identificó el cuerpo de alias ‘Bendito Menor’ abatido junto a tres personas más en La Guajira. Los cuerpos ya están disponibles para ser entregados a sus familiares.

La sede de Medicina Legal en Barranquilla sigue bajo custodia del GOES de la Policía, esto debido a que allí permanece el cuerpo sin vida de alias ‘Bendito Menor’, y alias ‘La Bebecita’, su compañera sentimental, así como dos personas más.

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Más temprano, Medicina Legal, a través de un comunicado, sostuvo que los cuerpos ya fueron identificados y están disponibles para la entrega a sus familiares, previa autorización de las autoridades competentes.

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Se ha conocido en las últimas horas, que alias ‘La bebecita’ había atendido una audiencia de manera virtual horas antes del operativo en una vivienda en Riohacha. Precisamente, en dicha diligencia se estaba revisando un preacuerdo que la mujer había alcanzado con la Fiscalía.

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Los cuerpos de alias ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y de las otras dos personas están disponibles para ser entregados a sus familiares.