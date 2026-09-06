Desfalco en la UNGRD “se hizo a espaldas de Petro”: vicepresidente del Senado

Imagen de referencia y logo de la UNGRD. Foto: Getty Images / UNGRD

El vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, pidió que el país conozca toda la verdad sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), particularmente sobre las actuaciones que, según afirmó, sucedieron a espaldas del expresidente Gustavo Petro.

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La declaración se produjo tras las revelaciones de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz en la Revista Cambio, quien ha entregado su versión sobre el manejo de las decisiones y los recursos que están bajo investigación.

Ocampo aseguró que durante el Gobierno pudieron haberse presentado actuaciones que no fueron ordenadas ni conocidas por el mandatario.

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“Creo que en el Gobierno pasaron muchas cosas a espaldas del presidente. Creo que hicieron muchas cosas que él no orientó”.

El congresista insistió en que el objetivo debe ser establecer qué ocurrió, cuánto dinero se perdió y quiénes fueron los responsables, sin importar su posición dentro del Gobierno.

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“Todos los colombianos, en especial los del Pacto, queremos que toda Colombia se entere de la verdad, que haya justicia. Y que todo el mundo pague sus responsabilidades”, enfatizó el congresista.

Frente a las declaraciones de Sandra Ortiz, Ocampo también pidió que se respeten sus garantías procesales y que sean los jueces quienes determinen la responsabilidad de los involucrados.“Hay que darle todas las garantías procesales que ella pide”.

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Para el vicepresidente del Senado, el país no puede quedarse únicamente con versiones y acusaciones. Aseguró que las investigaciones deben avanzar hasta establecer judicialmente qué ocurrió en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha golpeado al Gobierno Petro.