Preocupación por adjudicación de CIAC de Cancillería: faltarían aspectos técnicos y jurídicos

Sede de la Cancillería e imagen de referencia de contrato. Foto: Cancillería / Getty Images

Caracol Radio conoció que existen preocupaciones por la adjudicación de la contratación para garantizar la continuidad del Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) de la Cancillería, el cual se llevaría a cabo este 27 de julio.

La preocupación, según fuentes consultadas por este medio, obedece a que este contrato se podría adjudicar sin que hayan sido resueltos aspectos técnicos, jurídicos, financieros y operativos que resultan fundamentales para la transición.

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Dichos aspectos, según las fuentes, son: infraestructura tecnológica, licencias, conectividad, personal y transferencia de conocimiento.

¿Qué es el CIAC?

El Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC) atiende pasaportes, visas, apostillas y asistencia a colombianos en el exterior, por lo que opera 24/7.

Lo que las fuentes han indicado a Caracol Radio es que una transición de este tipo necesitaría de varios meses, pero ahora mismo se estaría intentando resolver en tiempos demasiado ajustados.

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