Cuatro hectáreas de vegetación han sido consumidas por un incendio forestal en la vía La Línea

Armenia

En la noche del sábado 5 de septiembre se registró un incendio forestal en inmediaciones del sector conocido como ‘La Virgen Negra’ en el kilómetro 9 de la vía entre Calarcá en el Quindío y Cajamarca en el Tolima, aunque los organismos de socorro habían logrado controlar las llamas para evitar su propagación nuevamente en la mañana de este domingo 6 de septiembre se generó su reactivación.

El Capitán Javier Arconde Rodríguez, comandante de Bomberos Voluntarios del municipio de Calarcá informó que cerca de 20 personas de laUnidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía PONALSAR, Sismédica y de los organismos de socorro se encuentran en el lugar con el fin de hacerle frente a la contingencia.

Informó que este incendio forestal ha consumido cerca de cuatro hectáreas de vegetación y como inició a altas horas de la noche se presume haya sido provocado por personas inescrupulosas y esperan que no sea por manos criminales que generan mucho daño al ecosistema.

“Anoche se estuvo trabajando con sismédica y bomberos Calarcá, pero pues esta mañana volvió a reiniciarse el fuego y entonces están en esa labor. Se habla más o menos de que unas 4 héctareas han resultado quemadas”, indicó.

Agregó: “Queremos decir de que hubo manos ociosas en el inicio de ese Fuego porque ya a esa hora no le podíamos echar esa culpa al sol ni a vidrios ni nada de esa situación, a gente que que no tiene conciencia y que hace estos fuegos y obviamente causando daño ecológico”.

Extendió un llamado especial a la ciudadanía para que eviten este tipo de situaciones por las afectaciones ecológicas y cultivos por eso es fundamental abstenerse a realizar quemas.

“La verdad decirles de que miren toda la cantidad de daños que se pueden causar daños ecológicos y de la contaminación del medio ambiente y todo lo que se puede generar aparte de todos los cultivos que se pueden dañar, el bosque y decirles de que se abstengan de hacer esas quemas que no llevan a ninguna parte”, resaltó.

Vale anotar que ante la contingencia se han generado dificultades de movilidad en este importante corredor vial entre Quindío y Tolima.