Al menos 40 personas que vivían en inquilinato resultaron afectadas por incendio en Armenia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En inmediaciones del sector de Miraflores en Lomas de la Unión de Armenia se registró un incendio estructural donde unidades del cuerpo oficial de Bomberos lograron la intervención oportuna para evitar la propagación de las llamas.

El reporte lo entregó el capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de Bomberos de la capital quindiana quien indicó que lograron controlar el incendio y en los puntos calientes retiraron cubiertas de zinc y otros materiales para su extinción.

“La información del incidente incendio estructural sector de Lomas de la Unión, la vaga entre el barrio Miraflores y la Unión. Tenemos el incendio completamente controlado, únicamente tenemos unos puntos calientes que para su extinción estamos removiendo algunas cubiertas de zinc y otro material", explicó.

Destacó que no se registraron personas lesionadas de la comunidad afectada en la emergencia, pero sí dos bomberos lesionados uno por quemaduras y el otro por afección cardiaca.

“No tenemos personas lesionadas de civil, civiles lesionados. Al momento tenemos reporte de dos bomberos con algunas lesiones, un bombero por quemaduras en miembros superiores e inferiores y otro bombero por otra afectación asociada cardíaco a a lo cardíaco", mencionó.

Desde la secretaría de Gobierno de la ciudad dieron a conocer que la mayor afectación fue en un inquilinato donde 40 personas quedaron damnificadas por lo que ya fue entregada la ayuda humanitaria por parte de la administración municipal.

Durante la situación contaron con el apoyo de Bomberos del municipio de Calarcá y de los bomberos voluntarios de la ciudad.