Armenia cuenta con brigada de incendios forestales para responder a efectos del fenómeno de El Niño

Armenia

30 bomberos de Armenia integran la Brigada de Incendios Forestales que busca responder a las emergencias que se puedan presentar por los efectos que tendría el fenómeno de El Niño.

El cuerpo oficial de bomberos de Armenia, en respuesta a los efectos que se esperan del fenómeno de El Niño que ya fue declarado por el IDEAM, que se prevé que va a ser un fenómeno muy fuerte. Entonces, el cuerpo de bomberos creó su brigada forestal.

El capitán José Augusto Montoya del cuerpo oficial de bomberos en diálogo con Caracol Radio Armenia y explicó “hoy la ciudad de Armenia cuenta con 30 unidades de bomberos de Armenia especializadas para la atención de incendios forestales, los cuales contamos con equipo de protección personal certificado para ese tipo de situaciones y herramientas certificadas también para la atención de incidentes de incendios forestales”

Y agregó “Igualmente dispusimos de dos vehículos 4 x 4 para este tipo exclusivo de atenciones y dejar las máquinas grandes y carrotanques para incendios estructurales. Es así como como estamos mejorando nuestras capacidades de respuesta y estamos contribuyendo a la conservación de la vida y del medio ambiente.

Atención a sitios de mayor riesgo de incendios forestales en Armenia

Bombero: vamos a realizar varias jornadas, talleres de capacitación y acercamiento con las comunidades líderes de los de los diferentes comunas, barrios y verificaciones en los sitios donde tengamos mayor riesgo de incendios forestales o interfaz, sobre todo en zonas de ladera, sector del Mirador de la Secreta, sector de San Nicolás, la avenida Centenario, María Cristina, y diferentes sectores, veredas también de Armenia donde podamos tener ese tipo de situaciones y aportar en lo que es la capacitación y la prevención a las comunidades.

Ruta con gestión del riesgo

Bombero: también con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres de Armenia se ha establecido una ruta o plan de contingencia como acción anticipatoria y de preparación para responder ante estas situaciones de incendios forestales.

El capitán Montoya de los bomberos “se estableció una ruta de atención de cómo vamos a articular los diferentes organismos donde, el cuerpo oficial de bomberos va a liderar la atención de incendios forestales por misionalidad y seguidamente con el apoyo de otros organismos como el cuerpo bomberos voluntarios de Armenia, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Ejército y también algunas empresas privadas que se van a vincular a este tipo de apoyos.