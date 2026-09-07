Lunes 7 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Hasta el 13 de septiembre se lleva a cabo la feria "Quindío Corazón Mío" en Armenia, lote frente al superinter carulla Foto: Adrián Trejos

Armenia

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Más de cuatro hectáreas de vegetación han sido consumidas por un incendio forestal en la vía La Línea, la hipótesis es que la emergencia fue provocada

En la noche del sábado 5 de septiembre se registró un incendio forestal en inmediaciones del sector conocido como ‘La Virgen Negra’ en el kilómetro 9 de la vía entre Calarcá en el Quindío y Cajamarca en el Tolima, aunque los organismos de socorro habían logrado controlar las llamas para evitar su propagación nuevamente se generó su reactivación.

El Capitán Javier Arconde Rodríguez, comandante de Bomberos Voluntarios del municipio de Calarcá informó que este incendio forestal ha consumido cerca de cuatro hectáreas de vegetación y como inició a altas horas de la noche se presume haya sido provocado por personas inescrupulosas y esperan que no sea por manos criminales que generan mucho daño al ecosistema.

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Extendió un llamado especial a la ciudadanía para que eviten este tipo de situaciones por las afectaciones ecológicas y cultivos por eso es fundamental abstenerse a realizar quemas.

Vale anotar que ante la contingencia se han generado dificultades de movilidad en este importante corredor vial entre Quindío y Tolima.

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En el Quindío advierten que el consumo de energía para el sector residencial aumentó en un 5% en medio del Fenómeno de El Niño

Tras las actuales condiciones climáticas se encienden las alertas por el alto consumo de los servicios públicos que pueden originar contingencias.

En efecto el gerente encargado de la Empresa de Energía del departamento, EDEQ, Jorge Iván Grisales informó que el Fenómeno de El Niño ya no es un cuento y es evidente cómo ha aumentado la temperatura lo que desencadena en un mayor consumo de energía.

Sostuvo que las personas en medio de las altas temperaturas optan por adquirir ventiladores o el que tenía lo usa con mayor frecuencia, instalaciones de aires acondicionados y abren la nevera para sacar hielo con el fin de refrescarse. El gerente dijo que a raíz de estas acciones han evidenciado un mayor consumo de energía como es un incremento del 5% en el sector residencial del departamento y el sector comercial en un 3% lo que refleja valores históricos mayores en consumo respecto a otros años.

Envío un llamado especial a los ciudadanos sobre el uso racional del servicio porque a mayor consumo se generará un costo adicional en la factura. Dijo que la empresa tiene unas buenas coberturas de compras de energía para estar en niveles altos entre el 80 y 85% lo que permite garantizar la demanda que se requiere en medio de la contingencia actual.

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En el Quindío fue incautado un dron que sobrevolaba cerca de una estación de Policía y que no contaba con los permisos correspondientes

Ante la alerta que se genera a nivel país por el ataque con drones por parte de grupos armados, las autoridades en el departamento en el marco de las acciones para la protección a las instalaciones policiales y de control al espacio aéreo restringido generaron la incautación de una aeronave no tripulada que era operada sin la documentación completa exigida por la normatividad vigente.

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El coronel Gustavo Morales, comandante encargado de la Policía del departamento informó que el caso se registró en el municipio de La Tebaida donde las unidades fueron alertadas de un sobrevuelo de un dron en inmediaciones de la Estación de Policía.

Destacó que de manera inmediata activaron los protocolos de seguridad e iniciaron la búsqueda de los responsables de la operación del equipo. Explicó que lograron localizar al operador del dispositivo a quien le fue interpuesto un comparendo en aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, porque no portaba la documentación completa que acreditara la autorización para operar el equipo en dichas condiciones.

Asimismo, resaltó que la aeronave era utilizada cerca de la Estación de Policía y dentro del perímetro de seguridad aeroportuario por lo que fue verificado el cumplimiento de la reglamentación establecida en el RAC 100, Resolución 01983 de 2023, que regula la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas en Colombia.

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Dos homicidios y un operativo de las autoridades en la cordillera del Quindío, entre los hechos judiciales del fin de semana

El primer homicidio se presentó en el barrio La Estación en La Tebaida donde los uniformados de la Policía encontraron el cuerpo sin vida a Luis David Salazar Segura alias Piraña de 25 años de edad con tres impactos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

El ciudadano tenía registros por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y de acuerdo con indagaciones preliminares era dinamizador de estupefacientes en el sector de La Carrilera y barrio La Estación.

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El otro homicidio se registró en el municipio de Quimbaya, según la Policía, este hecho se presentó en la tarde del sábado en vía pública del sector de la carrilera, donde resultó lesionado por impactos de proyectil de arma de fuego el ciudadano Cristián David Ruíz Mosquera conocido como alias “Veneno”.

Esta persona fue trasladada al hospital local y posteriormente remitida a la Clínica Santa Ana de Armenia, donde falleció en la madrugada de hoy a causa de la gravedad de las heridas.

De acuerdo a indagaciones preliminares, al parecer la víctima habría salido del municipio hace aproximadamente unos tres años y regresó el pasado mes de agosto.

Es de anotar que ya son 147 homicidios en el departamento del Quindío en lo corrido de este año.

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De otro lado, en el municipio de Pijao se llevó a cabo un operativo de la Policía donde fueron incautados radios de comunicación, estupefacientes y celulares.

El coronel Gustavo Morales, comandante encargado de la Policía del departamento informó que realizaron una diligencia de allanamiento a un inmueble ubicado en el barrio Fundadores en el sector la playita, donde fueron halladas 125 dosis de base de coca, una cámara, tres celulares, 120 mil pesos en efectivo y cinco radios de comunicación.

Destacó que allí fue capturado alias “El Anciano” quien sería dinamizador de estupefacientes y contaba con antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales, acceso carnal violento y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), judicializó a cuatro personas que estarían involucradas en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil.

con información de ICSE (por sus siglas en inglés, Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños) de INTERPOL, fue ubicada en Armenia (Quindío) y presentada ante un juez de control de garantías una mujer que presuntamente hizo registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija, cuando la niña tenía aproximadamente un año.

Asimismo, tras una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), fue detectada en Soacha (Cundinamarca) una dirección IP que correspondía a un teléfono móvil y era utilizada para distribuir material de abuso sexual infantil.

El dispositivo pertenecía a un hombre que, al parecer, también abusaba sexualmente de su hijastra, de siete años, y produjo fotografías y videos de las agresiones.

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A los procesados les fueron imputados, según su presunta responsabilidad individual, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión de jueces de control de garantías, los cuatro deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario

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Con el propósito de fortalecer la seguridad y la convivencia en sectores priorizados de Armenia, el alcalde James Padilla impulsó una nueva jornada de vigilancia, inspección y control que permitió a las autoridades realizar 306 requisas a personas, imponer 90 comparendos e inmovilizar 20 motocicletas, además de un bus y un automóvil.

El operativo fue desarrollado de manera articulada entre la Secretaría de Gobierno y Convivencia, SETTA, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con presencia en los barrios Santander, Gibraltar, Estadio Centenario y el sector de Malibú, en el sector de ingreso al conjunto Cabo de La Vela.

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16 mil metros cúbicos de derrumbes se originaron por el terremoto en el corredor Armenia- Montenegro- Quimbaya

Así lo dio a conocer el director territorial del Instituto Nacional de Vías, Invías en el Quindío Carlos Felipe Sabogal quien se refirió a la problemática que se generó de movilidad tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Explicó que fue muy complejo el tramo Armenia- Montenegro- Quimbaya donde se registraron más de 16 mil metros cúbicos de derrumbes en estos municipios que fueron los más afectados por el fuerte sismo.

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Señaló que por instrucción del gobierno nacional lo clave era despejar las vías con el fin de generar una atención primaria en materia de seguridad.

Destacó que tras una semana de la emergencia lograron que las vías estuvieran totalmente operativas lo que permite que lleguen las ayudas humanitarias a la par que se atiende toda la contingencia derivada del terremoto.

Enfatizó que establecen el monitoreo correspondiente para garantizar la movilidad en estos importantes corredores viales del departamento.

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La Empresa de Energía del Quindío establece medidas de alivio para los clientes afectados por el terremoto

Caracol Radio continúa acompañando al sector empresarial en medio de la actual contingencia y apuntando a la reactivación económica.

En esta oportunidad el invitado fue el gerente encargado de la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ, Jorge Iván Grisales quien resaltó el arduo trabajo que realizaron el mismo día del terremoto el pasado 10 de agosto que permitió en un corto tiempo habilitar el servicio para todos los usuarios del departamento.

Enfatizó que este tipo de situaciones permite evidenciar la capacidad operativa y las inversiones que la empresa ha generado que es de 300 mil millones de pesos en cinco años lo que permite un sistema sólido para una emergencia como la ocurrida en el mes de agosto.

Explicó que cuentan con tres frentes de trabajo como el retiro definitivo del servicio por algunas edificaciones que ya no cumplen con un mínimo de seguridad entonces las autoridades competentes notifican y ahí la empresa realiza la intervención correspondiente.

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Enfatizó que luego automáticamente cualquiera de los cobros de energía en adelante y de terceros que se establezcan a través de la factura quedan suspendidos. Dijo que otro de los frentes está relacionado con las personas que no pueden habitar sus viviendas o apartamentos entonces los clientes realizan la solicitud con el fin de que por seis meses obtengan la suspensión del servicio y no tiene cobro de la EDEQ.

Especificó que los cobros que perduran son los relacionados con alumbrado público, aseo en algunos municipios y de terceros.

Resaltó que otro de los frentes es un plan que han realizado desde el área comercial para generar el proceso de financiamiento entendiendo que actualmente hay usuarios que no pueden costear el servicio de energía en medio de la situación derivada por el terremoto.

En ese mismo sentido, manifestó que la idea es financiar los meses de julio, agosto y septiembre con tasas muy bajas con 0% de cuota inicial para que las personas puedan ponerse al día en un plazo de seis meses. Dijo que están considerando todos los clientes como es el comercial que busca apuntar la reactivación económica.

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El gerente también explicó que el Quindío quedó excluido del programa de incentivos al ahorro de la CREG. Dio a conocer que en el marco de la emergencia por el terremoto el departamento tendrá una exclusión de la resolución que comprendía que si la persona lograba tener un consumo inferior al que regularmente tenía podía acceder a unos incentivos y también podía tener cobro adicional si se excedía en dicho consumo y por ahora en las zonas de afectación del terremoto se realizará la exclusión en un término de seis meses.

Finalmente, se refirió a los puntos de servicio puesto que hay zonas afectadas por el terremoto como son los municipios de Quimbaya y Montenegro.

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Indicó que la empresa también resultó afectada porque una oficina propia en Montenegro muy seguramente tendrá que ser demolida y otra en Quimbaya están a la espera del dictamen respectivo.

Fue claro que a pesar de lo anterior están prestando el servicio donde por ejemplo en el municipio de Quimbaya están atendiendo en el comité de cafeteros, en Filandia están en la alcaldía operando y en los municipios de Montenegro y La Tebaida están brindando la atención en las sedes de Urbaser.

Además, sostuvo que vienen apoyando la feria Quindío corazón mío en pro de los empresarios y de la reactivación económica del departamento.

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A partir de mañana martes 8 de septiembre del 2026, Comfenalco Quindío habilitará las postulaciones a los subsidios de arrendamiento y mejoramiento de vivienda urbana y rural.

Esta convocatoria está dirigida a las personas afectadas por el sismo que impactó al departamento y que se encontraban afiliadas a la Caja al 10 de agosto de 2026. Los interesados podrán realizar el proceso de postulación diligenciando el formulario dispuesto en línea a través de comfenalcoquindio.com.

Entre las condiciones para acceder a estos beneficios se encuentra que los ingresos del hogar no superen los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), para mejoramiento de vivienda y que no superen los 2 SMMLV para arrendamiento, además del cumplimiento de los demás requisitos establecidos para cada modalidad.

Quienes requieran orientación para realizar el proceso podrán acercarse a las oficinas de Vivienda de Comfenalco Quindío, ubicadas en la calle 16 # 15-22, torre B, segundo piso, de lunes a jueves, de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m., y los viernes, de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:30 p. m. a 4:30 p. m. Los servicios de Vivienda de la Caja son gratuitos y no requieren intermediarios.

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José Fernando Montes Salazar, director administrativo de Comfenalco Quindío, destacó que estas medidas responden al compromiso de la entidad con las familias del departamento ante las circunstancias generadas por el sismo.

Subsidio de arrendamiento temporal: hasta $6.303.258 por familia. Las familias afiliadas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán acceder al Subsidio de Arrendamiento Temporal y que puedan ser verificadas en el censo, que busca brindar un apoyo económico para contribuir al pago de la vivienda durante el periodo de recuperación.

El beneficio está dirigido a personas que se encontraban afiliadas a Comfenalco Quindío al 10 de agosto de 2026 y que cumplan con las condiciones establecidas para acceder al subsidio y publicadas en comfenalcoquindio.com/subsidio-de-arrendamiento

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El Subsidio de Arrendamiento Temporal, que tendrá postulaciones abiertas del 8 al 18 de septiembre del 2026 o hasta agotar recursos disponibles, será de hasta el 60 % de un salario mínimo mensual vigente para la fecha de otorgamiento, equivalente a $1.050.543 mensuales para la vigencia 2026.

Cada beneficiario podrá recibir este apoyo económico hasta por seis meses, para un valor total de subsidio de hasta $6.303.258.

Se abren postulaciones extraordinarias al subsidio de mejoramiento de vivienda. Como parte de las medidas de apoyo a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto y que puedan ser verificadas en censo,

Comfenalco Quindío habilitará una convocatoria extraordinaria del 8 al 25 de septiembre del 2026 o hasta agotar recursos disponibles para acceder al subsidio de mejoramiento de vivienda en las modalidades urbana y rural.

En la modalidad de mejoramiento urbano, el subsidio será de hasta $31.516.290, mientras que para mejoramiento rural el valor será de hasta $38.519.910. Estos recursos están destinados a contribuir con la adecuación y mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias que cumplan con los requisitos establecidos y publicados en

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, manifestó su complacencia ante el apoyo que encontró en la Cumbre de Gobernadores realizada en Mompox, tanto por parte del Gobierno nacional como de sus homólogos del resto del país.

El mandatario seccional dio a conocer que desde la Presidencia de la República se espera que esta semana sean emitidos decretos excepcionales que permitan atender las necesidades de los damnificados.

Durante el encuentro, el Gobierno Nacional, manifestó cuales serían las exenciones y apoyos entre los que se encuentra la liberación de recursos del FONPET, para que los damnificados puedan utilizarlos en la recuperación de sus viviendas.

Además de excepciones a los presupuestos locales que permitirán modificarlos para destinar esos dineros a la atención de la fase de reconstrucción de los departamentos afectados.

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Como resultado de la gestión adelantada por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, comenzó la llegada al Quindío de 120 toneladas de perfilería en aluminio, un importante aporte destinado a fortalecer las acciones de infraestructura y recuperación que se adelantan en el departamento. Las primeras dos tracto mulas arribaron durante la jornada e iniciaron el proceso de descargue del material.

En total serán cinco tracto mulas las encargadas de transportar las 120 toneladas de perfilería de marquetería, cuya entrega al departamento fue formalizada por la DIAN mediante acto administrativo.

De acuerdo con la programación establecida, dos vehículos adicionales llegarán este lunes y el último cargamento arribará el martes, completando así la recepción de los insumos gestionados ante la entidad nacional.

Paralelamente, el Gobierno del Quindío avanzará en la articulación con diferentes instituciones del departamento, buscando sumar capacidades y establecer mecanismos que permitan aprovechar estos materiales en acciones que contribuyan a la reconstrucción y generen beneficios para los quindianos.

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En el aeropuerto internacional El Edén de Armenia, la gobernación del Quindío recibió un avión con 20 toneladas de ayudas humanitarias enviado desde New York con donaciones de cerca de 900 voluntarios que integran la misión “Unidos por Colombia”, además de 12 empresas y organizaciones de los Estados Unidos, que también se han unido a esta destacada labor.

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En atención a las afectaciones físicas y económicas que ha generado la emergencia y que han obligado a algunas empresas a suspender temporalmente sus operaciones, trasladar sus plantas, realizar reparaciones, reconstruir instalaciones o adecuar nuevamente sus procesos para cumplir con las condiciones sanitarias exigidas, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío remitió formalmente al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA una solicitud de medidas especiales para los empresarios afectados por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026.

En este contexto, la Cámara de Comercio solicitó al INVIMA evaluar la ampliación, suspensión o flexibilización de los plazos relacionados con la renovación de registros, permisos, notificaciones sanitarias, certificaciones y demás trámites próximos a vencerse para los empresarios afectados.

Asimismo, se planteó la necesidad de analizar mecanismos de alivio para las empresas que deban trasladar, reconstruir, reparar o adecuar sus plantas, incluyendo alternativas como exenciones, compensaciones, reliquidaciones, reconocimiento de pagos previamente efectuados o reducciones tarifarias, teniendo en cuenta que estos nuevos trámites obedecen a una circunstancia extraordinaria ocasionada por el sismo.

De manera complementaria, la Cámara propuso al Instituto la posibilidad de establecer una ruta especial y prioritaria de atención para los empresarios afectados, que facilite la orientación técnica, la identificación de los trámites correspondientes a cada caso y la reanudación oportuna de sus actividades, manteniendo en todo momento las condiciones de calidad y seguridad sanitaria requeridas.

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A la fecha más de 3.400 empresarios han sido consultadas a través de la encuesta empresarial de la Cámara de Comercio para identificar: afectaciones en términos de infraestructura, empleos y otros.

Más de 1.500 visitas empresariales por parte de funcionarios de la Cámara de Comercio y más de 479 inspecciones visuales por parte de ingenieros, se han realizado en los municipios más afectados para identificar necesidades y acompañar la reapertura de los establecimientos.

Reactivación, solidaridad y gestión institucional: la Cámara ha impulsado Reabrir también es resistir, Cadena de Favores, jornadas de recolección de escombros y gestiones ante autoridades nacionales y locales.

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Hasta el día viernes 4 de septiembre, la administración municipal de Montenegro estuvo realizando el registro de familias afectadas por el terremoto, dejando como saldo más de 5.000 hogares inscritos.

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El rector del colegio Franciscano San Luis Rey de Armenia, Fray Antonio José Grisales señaló que a raíz de los hechos de convivencia ocurridos el 31 de agosto, activaron la ruta de atención para la convivencia escolar.

En video publicado en las redes sociales de la institución educativa el rector habla de desinformación sobre este caso y asegura que solo será mediante estos medios que se pronunciará.

En el video el rector indicó “a nuestras familias y comunidad educativa. Ante la información que viene circulando en diferentes espacios, queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad y claridad. El Colegio Franciscano San Luis Rey actuó desde el momento en que tuvo conocimiento de una situación de convivencia escolar, activando los protocolos y las rutas establecidas, realizando las actuaciones que corresponden dentro de nuestras competencias.

Y agregó “Hay que tener en cuenta que, al estar involucrados menores de edad, tenemos además una responsabilidad que no podemos desconocer, proteger su intimidad, garantizar el debido proceso y respetar las competencias de las autoridades que intervienen. Por eso, no podemos convertir una situación que involucra adolescentes en un debate público en redes sociales”

Finaliza el video el rector puntualizando “Sí podemos asegurarles algo, el colegio está actuando, acompañando, previniendo y protegiendo. Seguiremos informando a nuestra comunidad exclusivamente a través de nuestros canales institucionales. Que el Señor los bendiga y les conceda su paz”

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Todo un drama vive un padre de familia en el Quindío por la falta de insumos para el adecuado oxígeno domiciliario que requiere su hijo menor de edad, advierte que ante la negativa de la EPS se encadenará ante la sede principal para exigir respuestas

Se trata del padre de familia Gustavo Adolfo Cadena Giraldo quien su hijo de 11 años de edad padece de atrofia muscular espinal tipo 1, falla ventilatoria crónica y portador de traqueotomía por lo que requiere contar con oxígeno 24 horas al día.

El padre informó que la Nueva EPS no ha brindado la atención adecuada puesto que actualmente está conectado a unos aparatos que si en dado de caso se presenta una corte de luz puede morirse porque no cuentan con los insumos para darle la continuidad de oxígeno en medio de este tipo de contingencias.

Relató que el menor debe contar con un termo madre de oxígeno líquido que es el apropiado para que en caso de eventualidades que se puedan presentar como cortes de luz no interfiera en la respiración y condición de su salud.

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Advirtió que si no se presenta una solución efectiva por parte de la EPS el día de hoy se encadenará en la sede en la ciudad con el fin de llamar la atención y que por fin logre su hijo contar con el adecuado oxígeno que es vital para mantenerlo con vida.

Resaltó que, a pesar de las múltiples gestiones, comunicaciones para lograr soluciones frente al caso no ha sido posible por lo que es alta la preocupación y el desespero como padre de familia donde ha optado por esta medida extrema.

Caracol Radio consultó a la Nueva EPS sobre el caso, pero no han dado respuesta frente una solución para el paciente.

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El Instituto Nacional de Vías gestiona 200 mil millones de pesos para culminar la doble calzada entre Armenia y Calarcá, la obra quedó a la mitad por falta de recursos

Recordemos que en el año 2025 fue anunciado que por falta de recursos las obras de la doble calzada Armenia- Calarcá terminarán en el sector de La María y no hasta el municipio de Calarcá.

El director territorial de Invías en el Quindío, Carlos Felipe Sabogal anunció que con el nuevo gobierno se busca gestionar los recursos con el objetivo de culminar la obra y que no quede a medias.

Explicó que actualmente el compromiso y ejecución de obra está relacionada con la construcción de la escuela Perpetuo Socorro que está ubicada en el corredor por lo que debe ser reubicada para cumplir con las condiciones que permitan avanzar en la obra y que además se brinden las garantías para los estudiantes en la nueva institución educativa.

Sostuvo que el pasado 1 de septiembre se inició el proceso de construcción y enfatizó que el contratista tiene la obligación de terminar la escuela antes del 31 de diciembre de este año.

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Destacó que desde la dirección nacional establecen las gestiones pertinentes porque reconocen que no puede quedar a mitad de trayecto esta importante obra. Reconoció que de acuerdo a las proyecciones que han establecido se requiere una inversión de 200 mil millones de pesos para culminar la obra hasta el municipio de Calarcá.

También se refirió a la doble calzada entre Armenia- Montenegro y Quimbaya donde dijo que cuenta con un contrato en ejecución con recursos del Instituto Nacional de Vías, Invías y considera lo clave en el proceso es agilizar los permisos ambientales para acelerar la ejecución del contrato.

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Hoy lunes, 7 de septiembre, comienzan las mesas de diálogo por el pico y placa del norte de Armenia

El alcalde de Armenia James Padilla García dispuso que, desde este lunes, 7 de septiembre, comenzarán las mesas de diálogo entre la Administración Municipal y los gremios que han manifestado su interés en participar en el proceso de concertación frente a la propuesta de ampliar el pico y placa en el norte de la ciudad.

Este espacio hace parte del proceso de revisión y mejora de la medida que busca escuchar las diferentes posiciones y analizar alternativas frente a la movilidad en este sector de la ciudad.

La propuesta contempla adicionar dos dígitos diarios a la restricción vigente solo en el cuadrante comprendido entre las calles 2 y 10 norte y las avenidas Bolívar y Centenario, como respuesta a la congestión generada por los cierres asociados a la fase 4 del Plan de Manejo de Tránsito del intercambiador vial Bomberos.

El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño, confirmó que, por ahora, la ampliación del pico y placa en el cuadrante norte no está vigente. La Secretaría de Tránsito aclaró que aún no se ha expedido el decreto que reglamentaría la modificación y que la propuesta continúa en proceso de revisión.

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Entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, equipos de la Defensoría del pueblo visitaron centros de protección al adulto mayor, hospitales, EPS y comunidades indígenas en Montenegro, Quimbaya, Armenia, Calarcá, La Tebaida, Circasia, Salento y Filandia, para verificar cómo avanza la recuperación tras el sismo del 10 de agosto.

En Montenegro, el Hogar del Anciano Luis Horacio Gil —donde viven 33 personas mayores— tiene cerrado desde entonces el patio y el kiosco, después de que se detectara el desprendimiento de un talud que amenaza con deslizarse hacia el barrio Los Robles. El resto del hogar funciona con normalidad.

En Quimbaya, el Centro Vida que atendía a personas mayores del municipio permanece cerrado por vencimiento de contrato, no por el sismo, aunque la emergencia hace más urgente resolverlo: la Defensoría pidió a la Alcaldía agilizar su reapertura. Mientras tanto, el municipio sigue entregando comida caliente a los usuarios en la Casa de la Cultura.

En Armenia, el CBA de la Fundación Tizú, que alberga a 110 personas mayores y con discapacidad, tuvo que cerrar una sala y dos habitaciones por riesgo de deslizamiento, y su área administrativa quedó con grietas y un muro caído. La Alcaldía ya adelanta obras, pero la Defensoría le pidió además revisar si el espacio disponible alcanza para tantos usuarios sin caer en hacinamiento.

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En materia de salud, varias EPS —Nueva EPS, SURA, Salud Total y Asmet Salud— siguen operando desde sedes provisionales o de forma virtual mientras reparan sus oficinas.

El caso más crítico es el del Hospital La Misericordia de Calarcá, que continúa cerrado: urgencias y hospitalización funcionan en un centro de discapacidad, el laboratorio está fuera de servicio y cerca de la mitad de los contratos del personal asistencial se cancelaron.

El hospital espera una respuesta del Ministerio de Salud a su solicitud de un hospital de campaña, que la Defensoría respaldará formalmente.

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Con tranquilidad y en un ambiente de normalidad democrática, cerró la jornada de las Elecciones Cafeteras 2026

Según la federación de cafeteros aproximadamente el 68 % de los caficultores habilitados ejerció su derecho al voto de manera presencial en los diferentes municipios del departamento. Los Resultados oficiales: el consolidado definitivo será entregado el 10 de septiembre.

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La Asamblea Departamental del Quindío, a través de su Mesa Directiva, dio apertura oficial a la convocatoria pública para la elección del Secretario(a) General de la Corporación para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

De acuerdo con el cronograma establecido, la publicación y divulgación de la convocatoria se realizará del 31 de agosto al 10 de septiembre de 2026, mientras que las inscripciones estarán habilitadas desde el 11 de septiembre a las 00:01 horas hasta el 15 de septiembre a las 23:59 horas y deberán efectuarse de manera virtual a través del aplicativo dispuesto por la Universidad de Pamplona.

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La universidad La Gran Colombia seccional Armenia retoma desde hoy lunes 7 de septiembre las actividades académicas presenciales en las sedes Central y Norte.

Regresarán a las aulas de estos dos edificios los programas de Derecho, Comunicación Social y Periodismo, Gobierno y Relaciones Internacionales, Economía y Finanzas Internacionales, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Profesional en Lenguas Extranjeras y CLIC.

Además, los programas de Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Geográfica y Ambiental, Ingeniería Agroindustrial, así como las Especializaciones y Maestrías se reubicarán en aulas de estas dos sedes (Central y Norte) manteniendo los horarios inicialmente establecidos.

La decisión del Consejo Académico en sesión del 28 de agosto de 2026 ha sido mantener la fecha prevista para la finalización del semestre, evitando extender el periodo académico y procurando, al mismo tiempo, que profesores y estudiantes dispongan del tiempo necesario para desarrollar adecuadamente los contenidos y competencias previstas.

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Este año no realizarán las Fiestas Grancolombianas: Nos hemos visto en la obligación de suspender las Fiestas Grancolombianas 2026 y los eventos deportivos, recreativos y culturales asociados a ellas.

La decisión responde, por una parte, a las medidas adoptadas por la Alcaldía de Armenia en el marco de la calamidad pública y, por otra, a la necesidad de recuperar tiempo académico, garantizar el adecuado desarrollo del semestre. Por ello, la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre tendrá actividades académicas con normalidad.

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En deportes, El ciclista quindiano Diego Pescador de 21 años de edad con su equipo el Movistar Team terminó en el puesto 25 de la clasificación general del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, en Italia que terminó ayer domingo, Diego Pescador oriundo de Quimbaya sufrió algunas caídas que le impidieron pelear en los primeros puestos

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De otro lado, el Deportes Quindío empató 0 a 0 con Real Santander en el estadio Centenario de Armenia en partido válido por la octava fecha del Torneo Dimayor de la B, el próximo partido del Deportes Quindío será el domingo 13 de septiembre nuevamente de local enfrentando a Patriotas a las 6 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia a puerta cerrada.

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Finalmente, Luciana Soto, una de las jóvenes figuras de la gimnasia del Quindío, fue convocada al campamento PAD, Programa Avanzado de Desarrollo de la Selección Colombia, que se realizará en Cúcuta entre el 21 y el 27 de septiembre.

La convocatoria fue realizada por la Federación Colombiana de Gimnasia después de la destacada actuación de la deportista en el Campeonato Nacional Federado de Gimnasia Artística, disputado en Ibagué.